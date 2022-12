Los promotores del Museo de la Siderurgia llevan ante la Mancomunidad su movilización para pedir la ampliación

Los promotores del Museo de la Siderurgia continuarán con las movilizaciones para pedir la ampliación de la instalación, pese al anuncio del Ayuntamiento de Langreo de que espera contar con una partida de fondos europeos de 834.900 euros para poder impulsar los contenidos expositivos del Musi. La concesión de este dinero, no obstante, está a la espera de que Bruselas apruebe de forma definitiva el plan de sosteniblidad turística del Valle del Nalón. En el gobierno local existe optimismo sobre la partida, aunque todavía no se ha detallado a qué se dedicará exactamente, ya que no está "definido".

Jerónimo Blanco, portavoz de la Asociación Musi-Pedro Duro, aseguró que el anuncio del Ayuntamiento "no frenará las movilizaciones acordadas y que ya se iniciaron el pasado 7 de diciembre, y que continuarán hasta conseguir la segunda fase del Musi". Buena prueba de ello es que este lunes Blanco, enfundado nuevamente en su traje de acería, se movilizó frente a la sede de la Mancomunidad del Valle del Nalón, en Sotrondio. Posteriormente lo hará frente a los ayuntamientos de la comarca, la sede del Principado en Oviedo y el Congreso de los Diputados en Madrid. El portavoz del colectivo lamentó que la entidad no haya sido "informada de ninguna solicitud o inclusión en ningún plan". "En la asociación estamos molestos con el Ayuntamiento de Langreo y la Mancomunidad, por el oscurantismo que se ha tenido sobre este tema, y desencantados con el Gobierno regional por no haber incluido una subvención para la posible ampliación en los presupuestos regionales. Espero que algún partido solicite la inclusión a través de una enmienda a dichos presupuestos". Nave Censuró Blanco, además, que el Ayuntamiento reconozca que aún no se tiene definido el destino de los fondos, cuando la asociación "lleva presentadas tres alternativas" que "hasta la fecha no se han tenido en cuenta". La Asociación Musi-Pedro Duro propone que se use "una de la naves de Arcelor-Mittal en Valnalón para explicar el proceso siderúrgico en su totalidad". También se plantea construir un mirador en el refrigerante y un centro de interpretación del Ferrocarril de Langreo en la actual estación de Vega. Además, el estado de deterioro de varias edificaciones que forman parte del patrimonio industrial de Valnalón ha llevado a la asociación cultural a exigir que se adopten medidas para su protección. Se trata de las naves de acería y laminación, el transformador eléctrico, las antiguas oficinas de laminación, la sala de compresores, la chimenea de las baterías de cok y el taller de ajuste de lo que era el entorno de la antigua fábrica de Duro (hoy Valnalón).