Una huelga inglesa con acento asturiano

El 3 de mayo de 1926 se inició en Gran Bretaña una huelga general que tuvo un seguimiento como nunca antes se había visto. Aunque tardó en cerrarse definitivamente, sus primeros nueve días cambiaron la historia del movimiento obrero en aquel país. El motivo principal fue el mismo que había motivado el paro de los mineros asturianos tres años antes, aunque lógicamente hubo más razones que solo afectaban a las islas y se arrastraban desde conflictos anteriores, como la protesta por la intervención británica contra la URSS o la prepotencia de los empresarios tras hacerse cargo de las explotaciones en 1921 cuando el Gobierno les cedió sus control.

A principios de 1923 Francia ocupó la región del Rhur sacando al carbón alemán de los mercados, lo que produjo en Gran Bretaña un breve periodo de disminución del paro y una mejora en los salarios, pero cuando volvió la crisis aumentó el número de los obreros que estaban respondiendo, igual que en las cuencas mineras asturianas, al llamamiento de la Tercera Internacional para que se creasen partidos comunistas.

El de Gran Bretaña (PCGB) se fundó en 1920 y sus militantes poco a poco fueron ganándose el respeto y extendiendo su organización por los centros de trabajo, de manera que entre aquel año y 1926 la afiliación a los sindicatos tradicionales guiados por unos dirigentes inoperantes había bajado de 8,25 a 5,25 millones mientras los grupos comunistas ya estaban organizados en 300 pozos y fábricas.

El principal sindicato era entonces el Congreso Sindical Británico (TUC en sus siglas inglesas), fundado nada menos que en 1868 y que casi cuarenta años más tarde, en 1906, había dado origen al Partido Laborista. Y aquí entra nuestro personaje de hoy, el dirigente minero galés Arthur James Cook. Un galés con un dilatado historial de lucha en su tierra, que también estuvo entre los fundadores del PCGB aunque tardó pocos meses en abandonarlo.

Sin embargo, Cook siguió considerándose marxista-leninista dentro del Movimiento Minoritario de Mineros, una corriente crítica que en 1924 se hizo con la Federación de Mineros de Gran Bretaña y lo nombró secretario general.

El junio de 1925, en el curso de un conflicto contra la medida patronal que proponía una reducción de salarios y una hora extra en la jornada laboral, James Cook pronunció una arenga en la que hizo famosa la frase: "Not a penny off the pay, not a minute on the day". Es decir: "Ni un penique menos de paga, ni un minuto más en la jornada".

Al año siguiente los problemas de la reducción salarial y el aumento de horas de trabajo seguían sin resolverse y la presión de los mineros hizo que el TUC convocase la huelga general en solidaridad con ellos, entonces aquel lema se extendió por todo el país convirtiéndose en el símbolo de la resistencia obrera contra los abusos de los capitalistas.

No hay duda de que el grito de Cook fue impactante y además resume perfectamente las inquietudes del proletariado en la década de 1920, pero lo que nunca han escrito los historiadores ingleses es que antes que él, las pronunció un minero mierense: Benjamín Escobar. Se lo conté hace meses, pero vuelvo a recordárselo ahora para que quede constancia de esta evidencia.

Fue en 1922, por lo tanto tres años antes de que Arthur James Cook las repitiese en Inglaterra, puede que por casualidad o más probablemente porque las había leído en alguna crónica sobre las luchas de Asturias.

Benjamín Escobar lanzó el grito de "Ni un céntimo menos, ni un minuto más" durante la llamada "huelga del Frente Único" que también se cerró con una derrota, lo mismo que la inglesa. La raíz de este conflicto debe buscarse en el anuncio de la patronal de recortar los sueldos de los mineros en un 20% a partir del 15 de mayo de aquel 1922 debido al elevado precio del coste que hacía imposible competir con el carbón extranjero. En una reunión previa el SOMA había intentado inútilmente frenar la medida e incluso el mismo día 15 Manuel Llaneza volvió a encontrarse a puerta cerrada con los empresarios para evitar la huelga, pero el sector comunista que ya era muy importante convenció a la mayor parte de las secciones del sindicato para declarar el paro y el líder socialista ante el temor de ser desplazado se ofreció a dirigir la movilización.

La huelga se inició el 22 de mayo con los obreros divididos en dos organizaciones: el propio SOMA y el denominado Frente Único y en el curso del conflicto hubo enfrentamientos tanto contra la patronal como entre las dos corrientes con la consecuencia de que el Centro Obrero de Mieres quedó en poder del sector partidario de la III Internacional.

El 25 de junio de 1922 el Comité Ejecutivo del SOMA expulsó a las secciones con mayoría comunista y con ellas a Benjamín Escobar, quien salió de la Agrupación Socialista local y se sumó al Partido Comunista Obrero Español, una de las dos organizaciones que se fusionaron poco después en Partido Comunista de España, y como hizo James Cook, él también lo dejó, en su caso para formar parte del Bloque Obrero y Campesino. Lógicamente, también estuvo entre los fundadores del Sindicato Único de Mineros

En previsión de que produjesen actos de violencia tras estas expulsiones, el Gobierno Militar mandó el día 26 tropas de Infantería e incluso un escuadrón de caballería procedente de La Coruña que patrullaron las calles de Mieres y La Felguera. Finalmente, de nuevo igual sucedió más tarde en Inglaterra, la represión y el agotamiento económico acabaron haciendo mella en los trabajadores y la huelga se cerró el 9 de agosto con la victoria de la Asociación Patronal de Mineros.

Como vemos, los dos conflictos tuvieron muchas similitudes tanto en su motivación como en su desarrollo, aunque en Asturias hubo que sumar la consecuencia de que aquellas secciones expulsadas del SOMA crearon en noviembre de 1922 una nueva organización llamada Sindicato Único de Mineros (SUM) con afiliados pro-soviéticos y anarquistas, bajo la cobertura de la CNT. Por otra parte no cabe duda de que la consigna ideada por el minero asturiano influyó en el ánimo de los huelguistas en ambas ocasiones.

La huelga inglesa de 1926 también tuvo, como ya dije, un seguimiento masivo. El 1 de mayo un millón de trabajadores no acudieron al trabajo y en la jornada siguiente la marina y el ejército de Tierra fueron movilizados, poco más tarde los huelguistas eran ya cinco millones y empezaron a registrarse incidentes en los muelles londinenses y las carreteras. Winston Churchill amenazó en aquel momento con usar las ametralladoras contra los huelguistas y ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el día 12 tanto la central mayoritaria como su dirigente no se atrevieron a seguir adelante y ordenaron la vuelta al trabajo.

Pero entonces comenzaron los despidos y los mineros considerándose traicionados desobedecieron a sus representantes y decidieron seguir en paro. Cook cambió de postura y volvió a encabezarlos hasta que a finales de noviembre el hambre y las necesidades los obligaron a rendirse sin haber conseguido nada.

Isidoro Acevedo recreó a Benjamín Escobar en su novela "Los Topos" como el personaje de Valentín Escobedo: "Un minero de Mieres chaparrete, rubio al rojo y de ojos nipones". Un hombre crítico que también fue perseguido por los estalinistas en el sindicato que había ayudado a fundar y concluyó su vida vendiendo revistas y periódicos por los pueblos mientras ejercía como corresponsal de "El Noroeste" en la cuenca del Caudal.

Arthur James Cook sufrió un atentado durante la huelga que se complicó hasta hacer necesario que se le amputase una pierna y en el mismo 1926 fue recibido en Moscú como un héroe, aunque también acabó criticando la deriva autoritaria de la URSS y en 1929 se le retiraron los honores que había recibido en aquella visita.

En los primeros días de abril de 1930 Arthur James Cook, visitó las minas de Riotinto y Peña del Hierro acompañado de Ramón González Peña y los dirigentes del Sindicato Minero que se estaba formando en la provincia de Huelva. Los asturianos se desplazaban hasta allí con frecuencia para transmitirles sus experiencias y su influencia fue decisiva en el desarrollo de esta organización. Seguramente Benjamín Escobar fue citado en las conservaciones que mantuvieron ambos líderes.

El mierense falleció antes de la revolución de octubre de 1934 y su ataúd fue llevado a hombros por los militantes del SUM hasta el cementerio civil de Mieres. James Cook, afectado por un cáncer, tuvo que dejar la Secretaría de la Federación de Mineros de Gran Bretaña y murió en un hospital de Londres en 1931 cuando tenía 47 años.