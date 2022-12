En 1967 dos genios de la música, Frank Sinatra y Antônio Carlos Jobim, se encontraron en un estudio de Los Ángeles para grabar un disco maravilloso e irrepetible en el que se mezclaba la bossa nova con el jazz vocal. Ahora, desde Asturias, se ha recuperado ese repertorio y se podrá escuchar este viernes en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres (20.00 horas. Entrada gratuita)

“Sinatra & Jobim Project” es un homenaje a este álbum y a todos los músicos que lo llevaron a cabo. En su espectáculo se escucharán temas inolvidables como “The Girl from Ipanema”, “Fly Me to the Moon”, “My Way”, “Wave” o “Agua de beber”.

La banda está compuesta por Antonio Cuesta (voz), Vaudí Cavalcanti (voz) René Ispierto (contrabajo), Leo Duarte (batería) y Sam Rodríguez (piano).

De camarero a crooner

Antonio Cuesta lo había intentado varias veces. Desde que su padre le compró un recopilatorio de Frank Sinatra, supo que aquello era lo que quería hacer. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha montado un proyecto con un escogido grupo de selectos músicos. Cuesta, camarero de un bar de La Corredoria, en Oviedo, tiene un timbre de voz magnífico, algo que le permitió en 2011 cantar durante varios meses en el Casino de Madrid con un repertorio en el que rendía homenaje al famoso grupo de amigos de Frank Sinatra conocido como “Rat Pack”. La crisis se llevó por delante el proyecto y Cuesta volvió a la barra. La pandemia le dio una gran oportunidad, y de la mano de su hermano, José Ramón Cuesta, que desde hace años trabaja en la industria musical, levantaron el proyecto “Sinatra y Jobim”, con el que recuperan el disco que los dos cantantes grabaron en 1967.

Y ya que necesitaban a un “Jobim” local, no podía ser otro que Vaudí Cavalcanti, ese músico brasileño afincado en Asturias que es una de las joyas de la escena y que sigue, como él mismo reconoce, “intentando huir de cualquier trabajo duro”. Vaudí, que bien podría ser humorista, es maestro de la “bossa nova”, así que encajaba a la perfección en el proyecto. Bromea diciendo que le llamaron “porque era el único brasileño que cantaba y que estaba cerca”.

No es así. Es el complemento perfecto a la voz de Antonio Cuesta. Y más aún. Es el hombre perfecto para rescatar ese álbum de Sinatra y Jobim. “En esas canciones había muchas cosas que se habían quedado en el camino”, afirma Cuesta. “Eran canciones de más de cuatro minutos y en las emisoras de radio de la época recortaban estrofas enteras para poder ponerlas y que durasen un máximo de tres minutos”, añade este “crooner” ovetense. Así que “Vaudí ayudó a recuperar esas letras que habían desaparecido”.

Así se inició la aventura. Con Cuesta y Vaudí convertidos en Sinatra y Jobim con la idea de hacer conciertos acústicos. “Yo no tenía ni idea de que Antonio cantaba así, no es que imite a Sinatra, es que canta como Sinatra”, dice Vaudí. Así que el brasileño pensó que aquello necesitaba más calor. Llamaron a Sam Rodríguez para que se hiciese cargo del piano y de los arreglos, a René Ispierto para sumar su maestría con el contrabajo, y al cubano Leo Duarte para la batería.

Lo que ha salido es mucho más que un tributo a aquel disco del 67. Es una formación que emociona con “La chica de Ipanema”, por ejemplo, y que desde que se presentará a lo grande en el teatro Alcalá de Madrid el 6 de octubre del año pasado ha girado por media España para alegría y emoción del público.