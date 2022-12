Industria aboga por mantener abierta la planta de mascarillas de Morcín como "sector estratégico"

Cuando en 2020 la pandemia comenzaba a hacer estragos, y la falta de suministro de material sanitario era un enorme problema en todo el país, un grupo de empresarios asturianos, cuya cabeza más visible es la de Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, salía al rescate. Desde la administración se les pidió un esfuerzo, y ellos lanzaron el salvavidas. Así nacía Fortia, una empresa de fabricación de mascarillas en el polígono de Argame, en Morcín. Pero afortunadamente, la pandemia ha ido remitiendo con la vacunación y aquella necesidad imperiosa de suministro ha caído hasta el extremo, lo que hace que la planta de Morcín esté en riesgo desde hace ya meses. Otras empresas del mismo tipo en España no han aguantado y han cerrado. Desde el Principado, al menos desde la Consejería de Industria, la postura es clara: Fortia debe seguir abierta porque no se puede volver a vivir una situación tan dramática como la vivida en la pandemia.

El Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, señalaba que "la postura es la misma que tuve antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora también: hubo unos enormes problemas de suministro de equipos de protección de primera necesidad". "No debemos olvidar los problemas que tuvimos y no debemos incurrir en los mismos errores, y cuando necesitemos esa producción nacional, darnos cuenta de que no existe". El responsable regional indicó que "por suerte, en el ámbito sanitario ha bajado el consumo de mascarillas, y esto es un duro revés para las empresas, como la de Morcín". "Pero dicho esto, lo que queremos es que se tengan en cuenta lo excepcionales que fueron aquellas circunstancias en la pandemia, que se tenga en cuenta de que esas situaciones pueden volver a repetirse, y lo que no debe volver a pasar es que quedarnos sin suministro nacional para hacer frente a estas situaciones", apuntó Fernández.

En este sentido, el Consejero apuntó que "en todo caso, hay contactos continuos con el Ministerio, con dirección general para la Industria y la pequeña y media empresa, en el sentido de que se debe preservar y poner sobre la mesa medidas para salvaguardar la actividad de estas empresas que son estratégicas y que pueden hacer una labor importante en el caso de que tengamos que acudir otra vez a una producción masiva de mascarillas". "Lo que queremos es que de alguna manera se garantice la supervivencia, aunque sea bajo mínimos, y se evite su cierre porque de lo contrario volveremos a tener los mismos problemas si se vuelve a dar la misma situación", apuntó Enrique Fernández.

Cuestionado sobre si a la hora de elaborar los concursos públicos se pueden incluir cláusulas para favorecer a las empresas regionales, el Consejero indicó que "los concursos están sometidos a una Ley que es estricta y que prima ante todo el criterio precio, si bien permiten incluir algunas cláusulas de tipo social o medioambiental, que yo creo que es el ámbito en el que tenemos que trabajar para buscar una solución estas empresas". "En cualquier caso, no creo que sea un tema de la Ley de Concursos, sino de tener clara la importancia de estas empresas", finalizó.