Los planes de prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales "deben ser inclusivos", reclama CC OO

“Salvo en los casos de embarazo, y con muchos matices, existe una desprotección de la salud de la mujer en el ámbito laboral". Lo aseguró este miércoles Alejandra Garrido, secretaria de Igualdad de CC OO en el Nalón en una jornada de trabajo desarrollada en La Felguera bajo el título “Trabajo y salud en femenino y plural”. Garrido puso un ejemplo de esa desigualdad en la que se centraron los debates, “la exposición de las mujeres de la limpieza a agentes químicos es distinta a la de los hombres por cuestiones físicas y hormonales”.

Es algo en lo que incidió Esther Barbón, secretaria de la unión comarcal del sindicato en el Nalón al hablar de la regla o la menopausia.

Pero como apuntó Úrsula Slazata, responsable de Igualdad de CC.OO. en Asturias, “no se trata solo de la salud sexual y reproductiva” sino que también hay que cuidar la salud psicosocial de las mujeres en el trabajo. “Padecemos más riesgos piscosociales que nos hacen enfermar”, aseguró, y no tuvo pelos en la lengua al poner un ejemplo, “yo he oído decir en un centro de trabajo ‘este jefe siempre fue un poco calentucu’”. Por eso, apuntó, “los protocolos de prevención de riesgos laborales deben tener en cuenta el acoso sexual o por razón de sexo”. “Cómo no vas a enfermar si estas aguantado ese acoso todos los días, durante toda tu vida laboral”. Slazata insistió en que “las mujeres no somos responsables de nuestra salud en el trabajo, lo es la empresa”, por eso desde el sindicato luchan por incluir esas cuestiones en los convenios laborales.

Sectores feminizados

Durante su ponencia “Determinación de enfermedad profesional en sectores feminizados”, Daniel García, responsable de salud laboral de CC OO en Asturias, explicó que “el cuadro de enfermedades profesionales no es lo suficientemente inclusivo porque está anclado en la etapa industrial”. García apuntó que “las mujeres enferman de manera distinta” y eso no se tiene en cuenta. “En el caso de un trastorno musculoesquelético se tiene mucho más en cuenta en el caso de un encofrador o un trabajador de la construcción que en el de una limpiadora”, puso como ejemplo. A eso, hay que añadir, según subrayó la llamada “doble presencia” que se concreta en que después de su jornada laboral las mujeres invierten entre cinco y seis horas en el trabajo doméstico mientras los hombres solo invierten dos horas, “eso influye en el agravamiento de las enfermedades profesionales y en que son más fáciles de enmascarar”.

Daniel García insistió mucho en que “el cuadro de enfermedades profesionales no es inclusivo” y el reconocimiento suele llegar por vía judicial. “En puestos de trabajo con exposición al amianto se reconoce como enfermedad profesional el cáncer de pulmón pero no el cáncer de ovarios, algo que sí está reconocido en otros países como Alemania”, expuso el sindicalista.

Ante estas situaciones “hay que incluir la perspectiva de género en los planes de riesgos laborales y enfermedades profesionales”, dijo otra de las ponentes, Cristina Flórez, del departamento de salud laboral de CCOO regional. “No somos iguales fisiológicamente y biológicamente”, dijo Flórez antes de asegurar que “lo que hay que exigir es que los puestos de trabajo sean sanos para las trabajadoras, no solo para los trabajadores”.