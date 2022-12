Xune Andrade, una estrella de la alta cocina con los pies en el suelo

A sus 34 años, el cocinero lenense Xune Andrade es el primero que consigue una estrella Michelin para las Cuencas Mineras. Y su receta tiene varios ingredientes que no pueden faltar: el trabajo, la sencillez, el producto y la técnica. Pero a ellos le acompañan otros tan importantes como el talento o la creatividad, lo que hacen de Monte, su restaurante, un lujo para los sentidos.

Porque en sus menús, Xune Andrade, que está al frente de un equipo de seis personas, no solo juega con sabores, técnicas y productos de cercanía. Lo hace también con las emociones, transportando al comensal con sus platos al lugar que él decida. Desde el paladar, uno puede reconocerse perfectamente en un bosque, por donde el chef pasea habitualmente acompañado de su perro Red. O también en una casa familiar, al calor del pote que las abuelas preparan con mimo, y al que este joven genio de los fogones da su toque personal.

Gracias al programa "Cocina de paisaje", con el que el Principado reconoce y pone en valor la rica y abundante gastronomía asturiana, el cocinero ha ofrecido un menú para una docena de periodistas, entre ellos de LA NUEVA ESPAÑA, y de esta forma festejar esta estrella Michelin y su el estatus que tiene embajador del ya citado programa "Cocina de paisaje". Un menú en el que no solo se saborea la cocina, sino también los caldos con los que la responsable de la sala de Monte, Delia Melgarejo, marida cada pase.

Desde la mantequilla ahumada, el chorizo de caza y el bollín preñáu que ofrece como bienvenida y que desde su apertura en 2019 son santo y seña del restaurante, Andrade logra ya iniciar un viaje con casi una veintena de paradas. Gran defensor de la cocina de "kilómetro cero" y de los productos de temporada, Andrade dedica en este menú un capítulo a las sopas: la de ortigas y la de cebolla. Y sigue el show con dos clásicos reinventados: recuerdos de un pote asturiano y unos callos tradicionales a los que da una vuelta de tuerca para que el comensal quede perplejo.

Con mimo trata el salmón en guiso de costilla y patatas, una de sus creaciones más admiradas incluso por sus compañeros chefs, que no dudan en recomendar este plato como uno de los imprescindibles en la cocina de Monte. La trucha, la croqueta de caracoles o el carpaccio de corazón de vaca siguen en este viaje por el campo asturiano, por la agricultura y la ganadería del concejo de Lena, esa tierra que lo vio nacer, que lo vio irse para formarse y volver para triunfar en un mundo tan competitivo a la par que complicado como la alta gastronomía.

El arroz, meloso, en su punto y con un potente sabor aprovechando la temporada de caza es la antesala del cierre del menú que dispone, como no podía ser de otra manera, con producto de temporada, de otoño, como es el venao.

En el postre no había dudas. Una tarta de queso que es también santo y seña de Monte y que nunca falta en sus menús, sea la temporada que sea.

Los orígenes

La historia de Xune Andrade comenzó cuando tenía 15 años, y lo hizo detrás de una barra. Pero desde siempre supo que quería saber también de cocina y lo hacía para ser "un chigreru completu", con conocimientos para poder estar tanto entre fogones como en la atención al público. El joven lenense entró en la escuela de Hostelería de Gijón y lo hacía sin saber que dos décadas más tarde iba a ser uno de los chefs más importantes del Principado.

A los 20, Casa Gerardo fue su primer gran destino. Cinco años pasó aprendiendo, formándose, probando y descubriendo un mundo del que ya no escaparía. Tanta era su pasión, que en verano no quería vacaciones, y prefería ir a formarse a restaurantes que hoy están entre los mejores del mundo. Y es que Quique D'Acosta o el Celler de Can Roca fueron algunas de las paradas donde Xune quiso aprender.

A los pocos años, y después de abrir su propio restaurante en Gijón, el amor llevó al cocinero lenense a Madrid. Y allí pegó el estirón. El trabajo y la dedicación le llevaron a dirigir varios negocios, entre ellos tres restaurantes de un importante grupo francés e incluso una coctelería. Pero hace un lustro, Andrade comenzó a pensar en volver a la tierra. En Madrid llevaba una vida "cómoda", pero estar cerca de casa le tiraba demasiado. Recordó San Feliz y su chigre y se puso manos a la obra para volver. Siempre apoyado incondicionalmente por su madre, Solmita, y por su padre, Julio, un exminero que fallecía sorpresivamente en febrero del año pasado, asestando un gran golpe al chef. "Sin mi padre, Monte no sería lo que es, y va a formar parte siempre de mí y del proyecto", afirma emocionado Andrade.

En 2019, Monte abría por primera vez sus puertas y Xune Andrade se ponía a los mandos de un equipo joven y con gran ilusión. Una ilusión que transmite cuando habla, en cada palabra y cada gesto. Porque a pesar de formar parte de una élite de cocineros, Xune es ese chaval de La Pola que iba a estudiar a Gijón. El mismo que tomaba algo en El Paralelo o que disfrutaba de la romería de La Flor. Al cocinero lenense le ha llegado el reconocimiento de la guía Michelin, porque la estrella, desde siempre ya la tenía.