Barbón rechaza que el Principado deje sin fondos turísticos al Caudal para castigar a los concejos gobernados por IU

El presidente del Principado, Adrián Barbón ha asegurado tras la celebración en Cabañaquinta (Aller) de la sesión semanal del Consejo de Gobierno que la decisión de excluir a la Montaña Central del reparto de ayudas para proyectos de sostenibilidad turística, “si bien es política, en ningún caso es discrecional”, como denuncia los alcaldes y alcaldesas de IU de la comarca del Caudal. Una crítica que hasta respaldó el alcalde de Ribera de Arriba, el socialista, Tomás Fernández. Barbón apeló a razones técnicas y pidió a los regidores de IU una visión más amplia.

“Lo que sucede es que los planes de sostenibilidad turística tiene primero que pasar unos criterios de evaluación y, segundo, tienen que acoplarse dentro de una redistribución territorial adecuada. De lo contrario, lo que hubiera sucedido es que si se hubiera adjudicado el plan turístico del Caudal se habrían concentrado todos los fondos regionales de este año en las dos comarcas de las Cuencas, la del Nalón y la del Caudal”, subrayó Adrián Barbón. En la comarca del Nalón los cinco ayuntamientos están gobernados por el PSOE.

El Principado acaba de aprobar 26,6 millones de euros para ocho proyectos de sostenibilidad turística en Asturias. La Mancomunidad del Valle del Nalón ha recibido casi 3,7 millones. Había un noveno proyecto, el de la Montaña Central, que ha sido rechazado dejando a los municipios de la comarca sin 5,2 millones de euros. El Gobierno regional ha tomado esta decisión desoyendo el visto bueno inicial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, lo que ha hecho de los alcaldes y alcaldesas de Mieres, Lena, Morcín y Riosa, todos de IU, perciban que el objetivo es dejar a este territorio sin inversiones en vísperas de las elecciones. El cabreo es enorme.

La postura de los alcaldes de la Montaña Central se puede resumir en pocas palabras. Una vez que el concejo del Caudal gobernado por el PSOE (Aller) ya recibió más de dos millones de euros para actuaciones turísticas, el Principado ha dejado al territorio sin los nuevos fonos para sostenibilidad turística. Perciben que el objetivo es castigar políticamente al fortín regional de IU, quedando Soto de Ribera como un daño colateral.

El año que viene

“Todas las decisiones que tomamos son políticas, pero si lo que quieren decir es que se trata de una decisión discrecional lamento decirles que no es así”, defiende Adrián Barbón. El presidente del Principado, tras alegar que conceder 5,2 millones al Caudal imposibilitaría un reparto equilibrado territorialmente de los 26,6 millones concedidos a nivel autonómico, recalcó que esto no significa que la comarca del Caudal se quede sin inversiones. “Estoy seguro de que el proyecto del Caudal saldrá adelante en la convocatoria del año que viene. El del Nalón tenía mejor puntuación. La decisión política no es discrecional, sino que está basada en argumentos técnicos”. Aseguró, en este sentido, que “los vecinos de la comarca del Caudal pueden tener la completa confianza de que nuestro propósito es que puedan acceder a esos fondos en el año que viene”.