El Gobierno regional ve inviable ayudar a mantener la fábrica de mascarillas de Morcín sin incumplir la ley de contratación

El Gobierno del Principado ve muy complicado poder ayudar a la planta de fabricación de mascarillas de Morcín, abocada a un preconcurso de acreedores. “Una contratación directa no es posible”, subraya el presidente autonómico, Adrián Barbón.

Fortia achaca parte de su muy delicada situación a las “promesas incumplidas” por parte de las administraciones cuando se puso en marcha la fábrica. Adrián Barbón quiso dejar clara ayer la postura del Principado al respecto. “Que más quisiera yo, y lo digo sinceramente, que la legislación de contratos nos permitiera discriminar determinadas cuestiones en favor de las empresas asturianas, pero muchas veces no lo permite”. El dirigente autonómico dice que aún no ha podido hablar con el consejero de Salud para conocer la demanda de ayuda que solicita la empresa, “pero hay que tener en cuenta que cualquier compra pública debe ser competitiva”. Recuerda que “es algo regulado en la ley de contratos”. Sobre la citada normativa, Barbón indica que “es una trasposición de una directiva comunitaria y maldita la hora que la elaboraron, ya que es un desastre y lo único que hace es burocratizar más el funcionamiento de las administraciones y perjudicar por tanto a los ciudadanos”. No obstante, le pedirá al consejero de Salud “que examine de qué manera se puede colaborar con la empresa. Pero siempre desde la base de que los contratos directos son ilegales”.

El SOMA

El SOMA, por su parte, sí ve posible encontrar resquicios legales para que el Principado ayude a reflotar a Fortia. El sindicato esgrime el título preliminar de la Ley de Contratos del Sector Público: “Además, con el ánimo de favorecer el respeto hacia los derechos humanos, y en especial hacia los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras y de los pequeños productores de países en vías de desarrollo, se introduce la posibilidad de que tanto los criterios de adjudicación como las condiciones especiales de ejecución incorporen aspectos sociales del proceso de producción y comercialización referidos a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate, y en especial podrá exigirse que dicho proceso cumpla los principios de comercio justo que establece la Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo en su apartado 2”, dice el texto.