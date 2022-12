Los "renos rodantes" de Papá Noel toman Mieres

La imagen de Papá Noel deslizándose sigilosamente por la chimenea y regresando a su trineo, sin dejar más pistas de su presencia que las cajas de regalos apiladas junto al árbol de Navidad, saltó ayer por los aires en Mieres. Decenas de duplicados de Santa Claus hicieron rugir sus monturas de manera ensordecedora para dar la bienvenida a las fiestas de fin de año. No se trataba de bramidos de reno, sino del relinchar de un inmenso rebaño de miles de caballos, los contenidos en los atronadores motores de unas doscientas motos.

La ruta motera de Papá Noel que organizó el Motoclub MotoAsturias resultó todo un éxito. La convocatoria tuvo una respuesta inédita en los catorce años precedentes de la cita: "Posiblemente se habrán reunido más de doscientos moteros", explicaba satisfecho Alberto Masid, principal responsable de este evento solidario que busca tener en un detalle con las personas mayores que residen en residencias geriátricas de Mieres.

La reunión motera resultó un estallido de jolgorio. Aficionados a la carretera de toda Asturias se dieron cita en Mieres totalmente sumergidos en su papel de Papá Noel. "No son renos, pero no era cuestión de cambiar de montura a estas alturas", señalaba Juan Álvarez, de Gijón. "No serán renos, pero yo casi prefería alimentar a una docena de renos que llenar el depósito", le replicaba un amigo entre risas justo antes de que la colorida comitiva iniciara la ruta.

La ruta salió del parque Jovellanos. Recorrió un itinerario con varias paradas. Los participantes visitaron las residencias de mayores de Ablaña, el casco urbano de Mieres y Santullano. Además, por primera vez subieron a Turón. Al final, ya pasadas las siete de la tarde se desplazaron a Ujo, donde hubo un pincheo antes de volver de nuevo al parque Jovellanos.

Espíritu navideño

"Llevamos años con esta actividad en la que especialmente pensamos en las personas mayores, a las que queremos llevar este espíritu navideño", destacan los organizadores. El resultado del encuentro les dejó plenamente satisfechos. "Al final se trata de pasar una tarde entretenida y de arropar a nuestros mayores para que sientan que nos acordamos de ellos".

Tras la ruta motera Mieres disfrutó de otro desfile, mucho más melodioso. El Ateneo Musical ofreció en El Convento su concierto de Navidad, pero antes realizó un pasacalles por el centro del casco urbano.