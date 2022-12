Los alcaldes de IU del Caudal replican a Barbón: consideran "sectaria" su exclusión de las ayudas turísticas

Mientras el presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), vincula a una decisión puramente técnica la decisión de excluir a la Montaña Central del reparto de ayudas para proyectos de sostenibilidad turística, los alcaldes de IU perciben "sectarismo". La respuesta del mandatario socialista a las críticas de los regidores y regidoras de Mieres, Lena, Morcín y Riosa (con el apoyo el alcalde socialista de Soto de Ribera) no ha convencido en el seno de la coalición de izquierdas, que ha convertido la comarca del Caudal es su fortín político ya no solo a nivel regional, sino nacional.

"La exclusión de la Montaña Central no responde a criterios técnicos ni a falta de solvencia porque contaba con el aval del Ministerio. Estamos ante una decisión puramente política que demuestra sectarismo y excluye a unos municipios por cuestiones políticas", señalan Aníbal Vázquez (Mieres) y Mino García (Morcín). "Es evidente que Barbón castiga a los vecinos de la Montaña Central. El Principado excluye y margina un proyecto serio, solvente y de futuro".

El presidente autonómico, además de negar "discrecionalidad" en el reparto, asegura que el Valle del Nalón, donde el PSOE está al frente de los cinco ayuntamientos, "tenía mejor puntuación" y sostiene que "habrá fondos el año que viene" para la Montaña Central. Las explicaciones de Adrián Barbón están muy lejos de satisfacer a los alcaldes de IU, que han visto como se han evaporado 5,2 millones con los que contaban tras dar el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el visto bueno inicial al proyecto local de inversiones.

"No tienen argumentos porque la decisión es incomprensible", recalcan los mandatarios municipales de IU. "Tan solo han dado excusas de mal pagador. Si el motivo fueran un reparto equitativo o un equilibrio territorial la solución no debería ser excluir a toda una parte del territorio. Las declaraciones de Barbón no se tienen en pie", matizan sin ocultar su indignación.

El grupo de regidores de IU percibe que han sido castigados por sus colores políticos. "Estamos ante un caso evidente de discriminación política. Y estamos también decepcionados porque el trabajo, la solvencia y el rigor no se premian, se castigan".

Los alcaldes de la Montaña Central perciben que el Principado ha tumbado su plan turístico para no financiar en periodo electoral actuaciones en concejos gobernados por IU. "Ha sido una decisión política, sin razones objetivas", subraya Mino García. "Aquí no había concurrencia competitiva y el Principado ha rebajado la calificación del proyecto que dio el Ministerio sin dar explicaciones", matiza Aníbal Vázquez. "No se sostiene en pie que de los siete proyectos presentados en Asturias el único que no se apruebe sea el nuestro, justo donde gobierna mayoritariamente IU", añade el regidor mierense.

Esta tormenta política se ha desencadenado tras aprobar el Principado 26,6 millones de euros para ocho proyectos de sostenibilidad turística en Asturias. La Mancomunidad del Valle del Nalón ha recibido casi 3,7 millones. Había un noveno proyecto, el de la Montaña Central, que ha sido rechazado dejando a los municipios de la comarca sin los ya citados 5,2 millones de euros. El Gobierno regional ha tomado esta decisión desoyendo el visto bueno inicial del Ministerio, lo que ha hecho de los alcaldes de IU, perciban que el objetivo es dejar a este territorio sin inversiones en vísperas de las elecciones.

La postura de los alcaldes de la Montaña Central se puede resumir en pocas palabras. Una vez que el concejo del Caudal gobernado por el PSOE (Aller) ya recibió más de dos millones de euros para actuaciones turísticas, el Principado ha dejado al territorio sin los nuevos fonos para sostenibilidad turística. Perciben que el objetivo es castigar políticamente al fortín regional de IU, quedando Soto de Ribera como un daño colateral.

"Todas las decisiones que tomamos son políticas, pero si lo que quieren decir es que se trata de una decisión discrecional lamento decirles que no es así", defiende Barbón. Alega que conceder 5,2 millones al Caudal imposibilitaría un reparto "equilibrado territorialmente".