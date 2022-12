"Desilusión y cabreo" entre los colectivos de discapacidad por la "infrautilización" del centro neurológico de Langreo

"El centro de Barros se inauguró en mayo, pero para nosotros sigue sin estar abierto. Es un espejismo porque la atención que presta es testimonial. Es incomprensible que se hayan gastado tanto dinero para ponerlo en marcha y no se utilice". La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Asturias (Cocemfe-Asturias) se ha cansado de esperar. Así valoraba este martes su presidenta. Mónica Oviedo, la "infrautilización" del equipamiento de referencia estatal, con capacidad para atender a 90 personas "y que actualmente, por las noticias que tenemos, solo presta asistencia a ocho en el centro de día".

El centro de referencia para personas con discapacidades neurológicas (Credine) de Barros se puso en marcha en mayo tras diez años de espera. Eso sí, solo como centro de día, ya que los otros dos pilares incluidos originalmente en el proyecto –el bloque residencial y la parte dedicada a la investigación– siguen sin fecha de inicio. “El centro tiene que ir creciendo poco a poco y con sentido; paulatinamente hasta poder desarrollar todas sus capacidades, que son muchas”, argumentó entonces Luis Barriga Martín, director general del Imserso, que eludió concretar plazos de ese desarrollo.

Investigación

La atención se inició con tres pacientes, usuarios de un programa experimental de atención a personas que han sufrido daño cerebral tras padecer un ictus. La idea era cerrar el ejercicio con 16, pero de momento ronda la decena. "Resulta ofensivo que el centro esté infrautilizado cuando hay necesidades grande por parte de los colectivos de discapacidad. Esto no avanza porque no hay una apuesta clara para que el equipamiento tenga recursos que permitan contratar profesionales y tener un transporte accesible para llevar a gente de otros puntos de Asturias. Y eso solo en lo que es el centro de día porque de la residencia, de la investigación y de la formación que se iba a dar a las familias y a los cuidadores no sabemos nada", aseguró Mónica Oviedo, que añadió: "Estamos desilusionados y cabreados".

Para la representante de Cocemfe-Asturias resulta "incomprensible" que se haya "gastado tanto dinero para poner en marcha y equipar una instalación de referencia estatal y ahora la tengan casi vacía y y casi sin uso, con ocho pacientes y prestando atención solo por las mañanas; no nos cabe en la cabeza. Se está gastando dinero público en el mantenimiento de una instalación así sin que ese coste revierta en un beneficio para los ciudadanos". También puso como ejemplo que "no se ha atendido ni a un solo paciente de ELA. Son pacientes que, como otros, llevan mucho tiempo esperando por este recurso y ahora, cuando más lo necesitan, ven que no se les presta asistencia. No lo podemos entender".