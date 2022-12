Bustiello, un bien cultural en ruinas que aspira a ser Pueblo Ejemplar de Asturias

El Principado aprobó en 2017 la declaración del poblado minero de Bustiello como Bien de Interés Cultural (BIC). El lustro transcurrido desde entonces no ha hecho más que dejar constancia de los problemas que arrastra el enclave. El más grave y pertinaz es el enorme deterioro del antiguo sanatorio, con alguno de sus elementos casi en ruinas. La sociedad civil lleva años reclamando actuaciones que no llegan y denunciando un menoscabo patrimonial, unas veces vinculado al abandono de la instituciones. y otras al vandalismo. Ahora, se ha lanzado un nuevo llamamiento que plantea un reto. Se pide que se arregle el conjunto del sanatorio y se hagan mejoras en el poblado para que Bustiello pueda optar al galardón de “Pueblo Ejemplo de Asturias”

El germen de la idea es de Javier Suárez Álvarez-Amandi, viceconsejero durante el gobierno de Sergio Marques. La propuesta ha sido asumida como propia por la siempre activa Plataforma Salvemos al Sanatorio de Bustiello. “Estamos ante una joya y no podemos permitir que se siga deteriorando, porque lo único que falta es que se caiga directamente al suelo”, apunta Amandi tras visitar las instalaciones junto a los vecinos. “Es una auténtica ruina pese a contar con su protección patrimonial. Puedes o no tramitar una declaración de bien cultural, pero si lo haces lo mínimo que hay que asumir es el mantenimiento y no reírse de los vecinos”, añade el exviceconsejero.

El sanatorio de Bustiello, cuya titularidad corresponde al Principado de Asturias, es uno de los inmuebles más llamativos del poblado. El edificio data del año 1902 y muestra elementos modernistas en su fachada. La rehabilitación del complejo y en particular de su muy deteriorada botica lleva años posponiéndose. El Gobierno regional parece decantarse por posponer cualquier tipo de obra relevante hasta que el inmueble tenga un proyecto de uso.

“El Principado exige un uso, pero nosotros no somos técnicos para tener que encontrar un proyecto. Es la administración quien debe asumir esta tarea. Además, ya tiene uso, ya que es parte de un BIC y eso es un valor por sí mismo. El informe de la declaración deja claro la obligación de mantener todo el conjunto por su enorme valor”, destaca Noelia Requejo, integrante de la plataforma Salvemos al Sanatorio de Bustiello. Manuel Alberto Vicente es el portavoz del colectivo: “Lo que tenemos en Bustiello no lo hay en ningún sitio y el estado de conversación es lamentable. El potencial es increíble. No se puede seguir dejando caer este legado. Un BIC exige un mantenimiento mínimo. Los vecinos somos los únicos que nos preocupamos por el estado de conversación”, remarca.

Proyectos de uso

Sobre los proyectos de uso, Álvarez-Amandi alega que hay ejemplos de iniciativas que podrían servir de referencia en este caso. Desde hace años, los tímidos planes parecen apuntan a un proyecto de tipo social. “Aquí se podía hacer algo parecido a lo que en su momento se hizo con el sanatorio Adaro en Langreo, que se iba a cerrar y se rehabilitó y actualmente tiene más puestos de trabajo de los que tenía entonces y está funcionando perfectamente a través de un convenio entre las consejerías de Salud y la de Servicios Sociales, que por ciento firme personalmente por vez primera”, señala el exdirigente autonómico.

La sociedad civil reclama inversiones y se marca como objetivo a medio plaza lograr que Bustiello pueda aspirar a ser Pueblo Ejemplar de Asturias. “Estamos en un entorno privilegiado y si se adecenta el pueblo y se arregla el sanatorio se podría presentar perfectamente la candidatura a Pueblo Ejemplar de Asturias”, destacan los vecinos. “Como reclamo turístico sería una maravilla si se hacen las cosas bien. Tenemos que lograr que la gente de fuera venga a ver esta maravilla. El dinero no es el problema, la cuestión es contar con voluntad política para no hacer cosas solamente allí donde se pueden ganar muchos votos”, subraya Álvarez- Amandi.