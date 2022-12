Teatro familiar con actores y titeres

En la programación navideña del Ayuntamiento de Langreo, a destacar la función familiar "Ilusia" de mañana viernes a las 18 horas en el Nuevo Teatro de La Felguera. La compañía La Calderona y MC Producciones suben al escenario un espectáculo con títeres y actores que profundiza en el amor, la esperanza y la ilusión por vivir, que sigue la tradición de las historias infantiles en las que lo fantástico y divertido no están reñidos con la profundo. La función está orientada a todos los públicos, con estilo narrativo cercano al cine mudo, en el que nada se cuenta que no puedan ver niños y niñas y todo se dice de lo que importa a los adultos. Esta función forma parte del Plan Corresponsables. iniciativa del Ministerio de Igualdad y en la sesión de mañana en el Nuevo Teatro, las entradas serán gratuitas, no numeradas y se retiran en taquilla hasta completar aforo.