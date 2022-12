Ya hay fecha para el estreno de la telecabina de Pajares: será el 28 de diciembre

Es quizá una de las inversiones más ilusionantes de los últimos años en las Cuencas, y especialmente para el concejo de Lena. También para los esquiadores asturianos, que verán un incremento en la calidad de la estación de Valgrande-Pajares. La nueva telecabina es ya una realidad y ya tiene fecha de apertura: el 28 de diciembre. Y no, no es ninguna inocentada. El Principado de Asturias ha lanzado ya invitaciones a personalidades para que asistan al acto, que presidirá la Consejera de Cultura, Berta Piñán, y que arrancará a las once y media del miércoles en la cafetería Telesilla (la de la zona baja de la estación), para luego subir en el remonte para inaugurar la instalación.

A pesar de la falta de nieve, la directora general de Deporte del Principado, Aida Nuño, ya daba alguna pista de que el estreno de la telecabina podía ser inminente, tal y como va a suceder. Lo hacía en el marco de la feria allerana de Nevaria, cuando apuntaba que "sería lo lógico si tenemos en cuenta que uno de los objetivos de la telecabina es desestacionalizar el turismo y que la gente vaya a Pajares cuando no hay nieve", cuestionada por una posible inauguración del remonte pese la falta de manto blanco en las pistas. La telecabina ya está lista para entrar en funcionamiento. La pasada semana finalizaban las pruebas de carga, las últimas necesarias, y se realzaban los últimos ajustes antes de su inauguración, prevista para los próximos días. La fecha que se había marcado a finales del mes pasado era la semana de Navidades. La directora general de Deportes del Principado, la mejor ciclista española de ciclocross de la historia, reconoció también que tiene "muchas ganas de subir la bici en la telecabina y descender el Cueto Negro". La nueva telecabina de Pajares tiene 42 cabinas que viajan a cinco metros por segundo. En cada cabina viajarán 8 personas sentadas. El recorrido entre la parte baja y la zona alta de la estación se hace en entre cuatro y cinco minutos, frente a los casi 20 minutos del anterior telesilla. . La obra ha tenido un presupuesto de 9,7 millones de euros y el remonte está dotado de un moderno software que se controla desde dos pantallas en las estaciones de salida y llegada. Tan solo las estaciones de Baqueira Beret y La Masella tienen un remonte de estas características