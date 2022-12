El semillero exprés de Valnalón ya germina

El semillero exprés de Valnalón ya empieza a germinar. En apenas dos meses, los proyectos pasan de ser una idea a estar maduros: el trabajo en la ciudad tecnológica hace que los emprendedores estén listos para lanzar sus negocios. Saben qué quieren vender, quiénes son sus clientes y cuál es su umbral de rentabilidad. Cinco proyectos trabajados con este método intensivo ya pasan a formar parte de la familia del semillero de Valnalón. Un ejemplo de ellos es "Mamíferas", firma especializada en "crianza respetuosa".

Trabajó durante una década como camarera en diferentes restaurantes de Gijón, hasta que la pandemia redujo la actividad en el sector hostelero y acabó en el paro. Ana Isabel Díaz, langreana, decidió entonces dar un giro a su vida y hacerse empresaria. El resultado fue "Mamíferas", una empresa especializada en "crianza respetuosa" y orientada a dar un apoyo integral a las embarazadas y a las madres. Ofrece desde portabebés a alquiler de juguetes educativos o productos naturales para el cuidado personal y ya está en su fase final de gestación, al amparo del "banco de proyectos" de Valnalón, una de las iniciativas puestas en marcha desde la ciudad tecnológica para fomentar el emprendimiento empresarial.

"La verdad es que acabé un poco saturada de la hostelería y, puesta a echar horas, me gustaba que fuera para mí. Tener algo propio. Así que cuando me quedé sin trabajo decidí montar mi negocio", relata Díaz. Esta emprendedora langreana llegó a Valnalón por consejo familiar: "Mi hermana había ido con una iniciativa empresarial que finalmente no fructificó, pero me habló muy bien de ellos y me animó a intentarlo".

El plan de partida era impulsar un negocio centrado en la cosmética natural, "pero me di cuenta de que ya había empresas parecidas y podía tener demasiada competencia, así que me especialicé en el tema de la plataforma de maternidad, que será de venta on-line, sin establecimiento físico". El nombre del negocio, "Mamíferas", también tiene gancho, según destaca la propia emprendedora: "A la gente le está gustando y le llama la atención. Tiene que ver un poco con esos instintos primarios de cuidar y criar a los hijos, a los pequeños".

El objetivo es prestar apoyo y asesoramiento a las embarazadas y madres a través de una doble vía. Una de ellas es la venta de productos cosméticos y de limpieza corporal para la madre y el bebé, así como juguetes pedagógicos o portabebés ergonómicos para favorecer el contacto piel con piel.

La otra línea sería la de resolver las dudas de las madres, a través de la atención especializada. "Quiero prestar el apoyo de un pedagogo, un asesor de lactancia, un asesor de porteo y un nutricionista infantil. Es una etapa en la aparecen muchas dudas y cuanto más asesoramiento haya, mejor", indica esta emprendedora de 29 años.

La esencia del proyecto pasa por cambiar el modelo, de una "crianza autoritaria, que es la que podía existir hace unos años, a una crianza respetuosa". "No solo hablamos de criar, sino de educar, favoreciendo la independencia y la autoestima de los niños", asegura Díaz, que añade: "Yo siempre quise ser madre y uno de los problemas que tenía en la hostelería es que es muy difícil conciliar horarios. Ahora espero que, trabajando desde casa pueda hacerlo. También pretendo aprovechar el tiempo que tendré hasta que empiece a funcionar la empresa para formarme y, a medio plazo, estudiar pedagogía".

Sobre Valnalón, entidad dependiente del Principado en la que desarrolla su proyecto, esta emprendedora langreana asegura es "es un lujo tener algo así en las Cuencas, creo que, a veces, no le damos toda la importancia que tiene porque ayudan mucho a la gente que quiere montar su empresa".