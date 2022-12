La dirección del PSOE de San Martín postula como cabeza de lista a la Alcaldía a Martín Ardines

La Comisión ejecutiva municipal del PSOE de San Martín del Rey Aurelio acordó por unanimidad en la reunión celebrada ayer en Sotrondio postular a José Ramón Martín Ardines, actual secretario general, para liderar la candidatura que se presentará a las próximas elecciones municipales. La candidatura debe ser ratificada por la asamblea, en un proceso en el que aún se podrían presentar otras listas alternativas. No obstante, parece poco probable que Ardines no sea candidato ya que se pretende trabajar en una lista de consenso que reúna a todas las sensibilidades de la agrupación. El actual alcalde de San Martín, el también socialista José Ángel Álvarez Fernández, "Quirós", ya había manifestado su decisión de no presentarse a las próximas elecciones municipales

Martín Ardines, afiliado al PSOE desde 1993, es el secretario general de la agrupación desde 2017. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, es trabajador del ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio desde enero de 1991. En la actualidad es jefe de gabinete de la Consejería de Industria, que lidera Enrique Fernández. El 11 de enero de 2023 la agrupación municipal Socialista celebrará una asamblea en la que se informará del procedimiento para elegir la candidatura municipal y en la que Martín Ardines presentará los nombres de quienes le acompañarán en su lista. En esa asamblea se explicará el procedimiento para elegir la candidatura, un proceso que se iniciará el 16 de enero y finalizará el 28 de febrero.