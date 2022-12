Millonarios a la carrera: el Club Atletismo de Mieres retoma los entrenamientos tras repartir el Gordo

La suerte del Club Atletismo de Mieres se remonta a hace diez años. Fue entonces cuando un corredor allerano, Isaac Barragán, decidió encargarse de comprar la Lotería de Navidad en una administración que tenía cerca: la de "Los Collaínos", en Moreda. No hubo suerte a la primera, pero se mantuvieron fieles al despacho allerano. Diez años después, con el número 5.490 repartieron El Gordo.

"Y mira que algunos nos decían que era un número feo, ¿eh?", comentaban ayer unas jóvenes corredoras en el campo Hermanos Antuña. Son las primeras que vuelven a los entrenamientos, después de que el club repartiera 137,6 millones de euros en el último sorteo de la Lotería de Navidad. Un premio muy repartido, con 80.000 euros por papeleta, que se quedó casi íntegramente en la comarca del Caudal. Se nota la alegría desde el calentamiento, pero afirman que ya tenían "muy buen ambiente" antes de repartir millones a la carrera.

"Ricos no somos, lo digo siempre que alguien hace un comentario. Quizás sí somos un poco menos pobres", afirma Jesús Hevia. Es el presidente del club, un hombre sincero y que habla con calma aunque su teléfono suena sin parar. "Es una locura", afirma.

Una "locura" de suerte que empezó hace ya unos meses. "Yo fui el encargado de ir a comprar la Lotería de Navidad a Moreda. La compramos allí desde hace diez años, porque Laura y su hermana son un encanto", explica Hevia. Laura e Irene García son las loteras de la administración de "Los Collaínos". Como todos los años, el presidente entregó los talonarios a los chavales del club: "Son ellos los que se encargan de venderla", matiza.

Y lo hacen muy bien. Enol Carballo, que ayer estaba estirando en el Hermanos Antuña porque tiene una leve lesión, consi guió vender todo su talonario: "Son cincuenta papeletas", apuntó con una sonrisa tímida.

En total, cuatro millones de euros. "Había gente que no se acercaba cuando te veían con las papeletas", asegura. Los que sí se acercaron, cuando ahora lo ven por la calle, le gritan un "gracias" desde otra acera. "Lo bueno de esto es que, para el próximo año, seguro que las vendemos más fácil".

A Lorena González, una de sus compañeras en el club, también le han dado las gracias muchas veces. Apuntan las chicas, durante el calentamiento, que ahora las miran por la calle. "A veces es un poco incómodo, porque seguimos siendo las mismas que hace unas semanas. No hemos cambiado para nada, nuestra vida sigue siendo igual", aseguran.

El presidente del club asiente. "Así tiene que ser. Queremos que sigan disfrutando del atletismo y del deporte, con todos sus valores como lo han hecho hasta ahora". Y añade: "Somos un club pequeño, modesto y saneado; estamos muy contentos porque hemos ayudado a muchísima gente, pero estamos volviendo a la rutina con toda la normalidad posible".

Un club tan modesto que, como entidad, no se jugó ni una sola papeleta. "Decidimos hace ya unos años que fuera así, que el club no se jugara nada", apunta Jesús Hevia. Ni se les imaginaba que tenían la suerte rondando. Entre risas, el presidente afirma que "solo estábamos deseando que no nos tocara la pedrea". "Hace unos años tocó y nos pasamos días y días aquí, en el campo, repartiendo euros sueltos a los que lo venían a cobrar". De los que se olvidaron de pasarse, aquel año, el club se llevó unos seiscientos euros.

Empieza a orbayar, las jóvenes ya están listas para el entrenamiento. "Tenemos que competir en enero, por eso venimos también estos días. Aunque los entrenamientos con todos empezarán después de Reyes", explican. Dicen que lo mejor del Gordo es haber ayudado a personas que de verdad lo necesitaban y haber hecho felices a tantos vecinos. También a sus familias.

El dinero, tarde o temprano, se termina. Lo que les quedará para siempre es el recuerdo de esta Navidad tan especial. Para Enol Carballo, sin duda, será inolvidable el día del sorteo. Estaba en clase, y empezó a correrse la voz de que el Club había repartido el premio. No terminaba de creérselo, hasta que su familia fue a recogerlo a la puerta del instituto. Les vio la sonrisa y lo supo. "Supe que había tocado".

Causan graves daños en el coche de un familiar de la lotera de Moreda

El premio de la Lotería de Navidad repartido por el Club Atletismo Mieres tiene cara B. Los responsables de la entidad deportiva afirman que, en los últimos días, han recibido insultos y otras humillaciones por parte de algunos vecinos: "Probablemente sean el uno por ciento, pero están haciendo mucho daño", afirmó el presidente del Club Atletismo, Jesús Hevia. El episodio más grave ha tenido lugar en Moreda, donde alguien reventó la puerta de un garaje y causó graves daños en el coche de un familiar de la lotera de "Los Collaínos" –la administración que vendió el número agraciado en el sorteo–. Los hechos están siendo investigados. "Pedimos, por favor, que cesen estos comportamientos. Creemos que es injusto, solo pedimos civismo", apuntó Hevia. Él ha tenido que enfrentarse a insultos y comentarios muy desafortunados: "El otro día, una señora me dijo que soy un sinvergüenza porque no vendí Lotería en su barrio". Asociados del club han tenido que soportar envidias y malas caras. "Una chica se echó a llorar porque tiene compañeros que no le hablan en el trabajo, hay personas a las que acusan de haber ocultado las papeletas a propósito", aseguró el presidente del club Atletismo Mieres. Creen que tienen que hacer pública esta "cara B" del premio, pero dejan claro que "nos quedamos con todo el cariño que la mayoría nos han dado".

Los agraciados podrán comenzar a cobrar sus premios la semana que viene

El Club Atletismo Mieres repartió 137,6 millones de euros con El Gordo. Tras el estallido inicial de jubilo, ha llegado el momento de que los cientos de agraciados hagan efectivos el cobro de las participaciones. El acceso a los premios podría, salvo imprevistos, comenzar a validarse a partir de la semana que viene. El Club Atletismo Mieres ha llegado a un acuerdo con el banco Sabadell Herrero para la retirada de los premios. Los billetes premiados ya están depositados en la entidad y los pagos podrán tramitarse a través de las oficinas de Mieres, Pola de Lena y Moreda. "Las participaciones se pueden depositar en cualquiera de estas sucursales sin falta de abrir una cuenta en el banco", explican los responsables del club deportivo. El banco está obligado por ley a transferir los premios, sin recargo, a las cuentas que soliciten los clientes. Para evitar el colapso de las entidades bancarias, será necesario que los premiados tramiten una cita previa en la sucursal que prefieran de las tres citadas. Se procederá al pago una vez estén validados todos los procedimientos. Una de las razones por las que se limitan los pagos a las oficinas de la comarca es poder reducir al mínimo las posibilidades de que las participaciones puedan ser replicadas fraudulentamente. Esta tarea sería en este caso compleja ya que el Club Atletismo ha vendido sus talonarios con identificación de luz ultravioleta, explican desde la entidad.