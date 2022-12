El incremento de la tasa municipal del agua un 9% rebela a los negocios de Langreo: "Es un exceso"

Comerciantes y hosteleros de Langreo mostraron ayer su contrariedad con la revisión acordada en el último Pleno (con el voto favorable del PSOE y Ciudadanos), que fija una subida de la tasa se agua y alcantarillado del 9 por ciento. Para la asociación Acoivan se trata de un incremento "excesivo" y entiende que se deberían haber buscado mecanismos para "congelar la tasa, o al menos aplicar un aumento más atenuado porque los profesionales ya están ahogados con tantas subidas de costes e impuestos". La Junta Local de Hostelería, por su parte, coincidió en que hay "mucha subida", aunque comprende que deba acometerse para "no incumplir el contrato de la empresa mixta de aguas", con participación municipal y de una empresa privada.

El incremento alcanza el 9 por ciento. Según el dato adelantado que se conoció ayer, la inflación media de 2022 fue del 8,4 por ciento en España, lo que significa que el encarecimiento del agua en Langreo va a seis décimas superior que la mayor inflación registrada en un año en muchos ejercicios. El gobierno local (PSOE) señaló el pasado jueves, tras la sesión plenaria, que la que la medida "supone una revisión que deja la subida del agua en menos de un euro al mes para el consumo promedio de un hogar con cuatro personas". Otro caso son los hosteleros y determinados comerciantes, que tienen unos consumos mucho mayores.

El PSOE también esgrimió que la revisión debe atenerse a las subidas reguladas por contrato y con un pliego de condiciones acordadas con la empresa mixta Aguas de Langreo, prestataria del servicio. En este punto, el PP justificó su petición del congelar la tasa al entender que hay fórmulas para compensar a la empresa mixta sin incumplir el contrato, mediante "una subvención por la diferencia con cargo al remanente de ejercicios anteriores".

Para Marcelino Tamargo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan), se trata de una subida "excesiva", que repercutirá negativamente en determinados negocios. "Hay comercios como los del sector textil que no lo van a notar, pero para otros como las peluquerías o los hosteleros supone un incremento importante", indicó Tamargo, para añadir a continuación: "Creo que deberían haberse buscado fórmulas para congelar la tasa o, al menos, atenuar la subida. Se va a notar".

Problema añadido

El problema añadido para el representante de los comerciantes es que "llueve sobre mojado porque es un aumento que se va a sumar a otros incrementos de impuestos y al encarecimiento de los costes energéticos". Además, Tamargo apuntó que "la revisión de la tasa tendría que repercutir al menos en una mejora de los servicios de la empresa mixtas de aguas y tampoco tenemos claro que se estén dando esas contraprestaciones. Ya que Langreo tiene agua propia, aunque sea a través de una empresa mixta, y no depende de Cadasa, debería notarse".

Javier Fernández, presidente de la Junta Local de Langreo de Hostelería, expuso que se trata de una "subida muy alta", si bien entiende que viene marcada por el contrato de la empresa de aguas. "Es mucha subida, pero es cierto que no se puede incumplir el pliego de condiciones y la empresas se tienen que cubrir las espaldas, porque también habrá visto incrementados sus costes. Dentro de lo malo, con los trámites que hay que hacer, no se comenzará a aplicar hasta abril". Sobre la propuesta del PP de utilizar el remanente para mitigar la subida, Fernández aseguró que "lo he consultado con algunos abogados y no está caro que tenga encaje legal",