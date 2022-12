Roban el balón de la estatua de David Villa en La Felguera tan solo unos días después de inaugurarse

La alegría ha durado poco. La estatua del exfutbolista langreano David Villa, máximo goleador de la Selección Española y apodado "El Guaje', que se inauguró el pasado lunes en la Felguera ha sufrido un acto vandálico. El balón de fútbol que acompaña a la representación de Villa ha sido robado y la policía está tratando de localizarlo.

El deportista inauguró su estatua en La Felguera, en una calle Alférez Argüelles abarrotada de admiradores. El autor de la escultura es José Luis Iglesias Luelmo, y así la vio Villa: "Se me parece bastante, con la perillita y todo. Aunque me veo más joven", sonrió.

Humilde como siempre, habló poco. Abrazó y firmó camisetas a diestro y siniestro. Cuando una periodista le preguntó por el papel de la Selección, se le escapó un gesto de apuro. Respondió rápido: "No es fácil ganar. Lo mejor que puedo hacer, ahora que ya estoy fuera y no estoy jugando, es apoyarlos a muerte. Y es lo que hago, siempre con la Selección".

Era un homenaje esperado. La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, explicó que "la escultura es un proyecto que viene ya del año pasado". Crisis del covid-19 y agendas mediante, por fin se ha inaugurado hoy. "No podemos recordar otro deportista local que haya alcanzado tal proyección", apuntó Arbesú. "Villa lleva siempre a Langreo por bandera, y sigue vinculado al municipio porque su familia vive aquí y él pasa largas temporadas. Un pueblo que no reconoce a los suyos, no se merece nada".