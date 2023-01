Un agresivo grupo de perros amenaza a senderistas y vecinos en la carretera de Espineo, en Mieres

La carretera que une el casco urbano de Mieres con el valle de Cenera a través de Paxío es diariamente transitada por numerosos senderistas y ciclistas. A media ladera, a la altura de Espineo, la subida se toma un descanso con un falso llano. En los extremos de este tramo se amontonan palos de gran tamaño. "Los dejamos al inicio y al final de este trecho para protegernos en caso de que nos ataquen los perros", explican un grupo de asiduos a este paseo. Y es que en plena calzada, junto a una finca contigua a la vía, se concentran desde hace días una manada de canes agresivos.

Si bien de momento la Policía Local no tiene constancia de que los ataques de los perros hayan causado daños físicos a ningún transeúnte, el servicio municipal lleva tiempo recibiendo quejas por la amenaza que supone la presencia de estos descontrolados animales, que en más de una ocasión han obligado a huir a senderistas, saltando el quitamiedos y protegiéndose con palos. De hecho, la Policía Local ya tuvo que intervenir en el verano de 2021, cuando la manada se hizo muy numerosa, algo que vuelve a suceder ahora.

"Normalmente siempre hay uno o dos perros sueltos y te ladran al pasar, pero al no ser muchos no se acercan demasiado si les das una voz o los espantas con el bastón", explica un vecino. Sin embargo, como ya pasó en 2021, desde hace unos días se ha incrementado el número de canes que deambulan por la calzada. "Son seis lo que estos días de fiesta están sueltos normalmente, pero un conocido me ha comentado que él ha llegado a contar ocho".

Si bien no consta que los perros hayan llegado a morder aún a personas, son varios los transeúntes, tanto senderistas como ciclistas, que afirman haber pasado momentos de apuro. "Se me echaron todos encima. Intenté mantener la distancia alargando el brazo y moviendo un palo", explica una de los afectados. Asegura que pasó "miedo". "Los perros empezaron a envolverme, eran seis o siete y uno intentó tirarse a mí por la espalda. En cuestión de segundos me vi rodeado de perros que me ensañaban los dientes y ladraban".

Paseo muy transitado

Se trata de una carretera muy próxima al casco urbano de Mieres, a unos dos kilómetros ladera arriba. Es muy transitada tanto por senderistas como ciclistas, ya que conecta con el valle de Cuna y Cenera y con las rutas del Llosorio. En el verano de 2021, la Policía Local ya identificó al dueño de la mayoría de estos animales, un ganadero local. "Desde entonces la canes permanecían recogidos en las fincas, salvo uno o dos que andaban sueltos, pero ahora vuelve a estar todo el grupo sin control", lamentan molestos los usuarios de la vía.