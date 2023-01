La estatua de Villa "volverá a chutar" en Langreo: el balón que se desprendió se instalará mañana

"Me llamaron del Ayuntamiento para decírmelo y me mandaron una foto". El escultor José Luis Iglesias Luelmo, autor de la estatua de David Villa, máximo goleador de en la historia de la Selección española de fútbol, recibió este sábado de primera mano la información de que el balón que forma parte del conjunto escultórico se había desprendido (apenas cinco días después de la inauguración) y que la pieza estaba bajo custodia de la Policía Local de Langreo. "Es algo rarísimo pero, bueno, son cosas que pasan; se ha debido soltar la soldadura", explicaba ayer el artista.

Las alarmas saltaron el pasado día 31 cuando la supuesta desaparición de la pelota hizo pensar en un acto vandálico. La propia alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, salió al paso de las hipótesis y los rumores explicando que el balón se había desprendido y que un comerciante de la zona lo había cogido y había avisado a la Policía Local, que pasó a recogerlo para entregarlo a la Policía Local.

El Ayuntamiento apuntó que los servicios operativos municipales se encargarían de reponer la pieza a su sitio original. Lo harán, pero con la intervención del autor de la obra. Luelmo entiende que "se ha roto la soldadura y se ha salido el eje que sujetaba la pelota". Teniendo claro lo que ha ocurrido, "por algún golpe, probablemente", el artista acudirá mañana mismo con operarios del Ayuntamiento para volver a colocar la pelota. "El martes quedará todo arreglado", aseguró rotundo. Luelmo restó importancia al incidente y señaló que no volverá a ocurrir porque se reforzará la soldadura. "Para que se desprenda de nuevo habrá que arrancar el pavimento", aseguró.

Inauguración

La estatua fue inaugurada el pasado 26 de diciembre. Cinco días después el jugador ya no tenía a sus pies la pelota que golpea en la estatua como si estuviese en el campo. Un pequeño incidente que no ha pasado de un susto y que se solventará de manera inmediata.

El propio jugador inauguró su estatua el día después de Navidad en La Felguera, en la calle Alférez Argüelles. Pocos días después había sufrido un desperfecto. Vecinos y comerciantes de la zona vieron cómo desde que se colocó la estatua han sido muchos los que se subieron encima del balón. Quizás eso influyó en que se desprendiese Tal y como cuentan a este periódico, muchos viandantes se "han subido estos días al balón" y el mismo se ha desprendido hasta que ha sido hallado por un vecino de la localidad.

La inauguración de la estatua de Villa era un homenaje esperado. Durante el acto, la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, explicó que "la escultura es un proyecto que viene ya del año pasado". Crisis del covid-19 y agendas mediante, por fin se ha pudo colocar la estatua. "No podemos recordar otro deportista local que haya alcanzado tal proyección", apuntó Arbesú. "Villa lleva siempre a Langreo por bandera, y sigue vinculado al municipio porque su familia vive aquí y él pasa largas temporadas. Un pueblo que no reconoce a los suyos, no se merece nada", dijo la alcaldesa.

El futbolista recogió el guante: "Para mí, mis raíces son un orgullo. Siempre he intentado explicar de dónde vengo y agradezco todo lo que me enseñaron en mi casa". Uno de esos aprendizajes fue jugar con el alma: "Siempre he intentado jugar por la gente. Para hacer felices a los que aman el fútbol".

Ante la pieza que le representa jugando con la camiseta de la selección, Villa reconoció que se le parecía mucho "con la perillita y todo. Aunque me veo más joven", sonrió.