La Audiencia decreta que el anciano que mató a otro en el Hospital Valle del Nalón siga en la cárcel

El anciano de Sama de 87 años encarcelado desde septiembre y a la espera de juicio por matar a su compañero de habitación –un lavianés de 92 años– en el hospital Valle del Nalón deberá seguir en la cárcel. La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por la defensa para que a C. S. M. se le aplicara la prisión provisional atenuada –un mecanismo recogido en la ley de enjuiciamiento criminal– con el objeto de que el hombre, dado su estado de salud, pudiera cumplir el período de reclusión provisional en un centro gerontológico o algún equipamiento similar, bajo vigilancia.

"Sigue en prisión por orden de la Audiencia al resolver el recurso, aunque ya ha tenido que pasar por el HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias)", explicó a este diario José Javier Menéndez Rodríguez, abogado de C. S. M., que añadió: "Estuvo ingresado durante diez días y posiblemente no será la última vez. Alguien en esta situación debería estar en una residencia especial bajo supervisión, no en la enfermería de la prisión".

"En mi opinión" –prosiguió el letrado– "los jueces y tribunales reclaman mucho que se gaste en unificaciones de sedes como la de Oviedo para su propia comodidad pero se olvidan de otras cosas. No es solo el caso de las personas ancianas en prisión como puede ser este, sino otro tipo de personas con enfermedades mentales graves donde la reclusión debería materializarse de otra manera. Construir un lugar concreto y emplear medios humanos para que se haga efectiva", señaló.

Golpes

C. S. M. lleva en prisión provisional desde septiembre. Tras tomarle declaración, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Langreo dictó una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el langreano, que mató presuntamente a su compañero de habitación tras golpearle con el triángulo acoplado a las camas que los pacientes del hospital suelen utilizar para incorporarse. También utilizó una almohada para asfixiarlo. El detonante, según las primeras hipótesis, fue que la víctima de la agresión, debido a su deterioro pulmonar, emitía mucho ruido y no le "dejaba dormir".

El abogado del anciano langreano solicitó un informe médico forense en el marco del recurso de prisión provisional atenuada presentado, una petición que fue rechazada, en primera instancia, por el juzgado instructor, pero aceptada en apelación por la Audiencia Provincial. No obstante, la Audiencia decidió finalmente desestimar ese recurso.

La Fiscalía del Principado ya había mostrado desde un primer momento su rechazo a la petición de la defensa de la prisión atenuada, al esgrimir que C. S. M. podría reincidir. Consideraba que tras haber presuntamente asesinado a su compañero de habitación no puede regresar a la residencia de mayores en la que vivía en Sama ni a otro centro similar.