Una fundición langreana fabrica un perno para anclar la pelota de la estatua de Villa

La pelota de la recién inaugurada estatua de David Villa en La Felguera está dando más juego del esperado. La pieza que homenajea al máximo goleador en la historia de la Selección Española de fútbol se inauguró el pasado día 26 de diciembre y cinco días después perdía una parte, la pelota que "golpea" el futbolista. La pieza se desprendió y un hombre que se encontraba en la zona, Iñaki López, la recogió para entregársela a la Policía Local.

Ahora desde el Ayuntamiento quieren que la situación no se vuelva a repetir por eso se mejorará la fijación de la pelota al suelo. El consistorio ha pedido ayuda a una fundición langreana que fabricará un perno que reforzará la estructura. Es similar al que había pero más resistente. Se trata de una pieza que irá incrustada en el suelo y en la pelota, en la unión habrá una soldadura. Así estaba la pelota el día de su colocación pero parece que el perno que se puso en un principio no aguantó suficiente, así que se utilizará otro más resistente. Desde el Ayuntamiento de Langreo indican que todavía no está definido cuándo cuándo se colocará la pelota.

Que le quitaran el balón no ha sido el único incidente que ha sufrido la estatua en los últimos días. En Nochevieja fue objeto de diversos actos. Le colocaron espumillón, gorros, un matasuegras en la nariz y le pintaron algunos atributos como unos genitales y un bigote. Estos actos han llevado al grupo municipal de Unidas por Llangréu a emitir un comunicado en el que recuerdan que ellos habían rechazado que se gastase dinero público en la estatua "cuando varias de nuestras instalaciones deportivas del municipio se encuentran en situación precaria".

La formación reconoce la trayectoria tanto del futbolista como del autor de la escultura, José Luis Iglesias Luelmo, pero "no podemos ni debemos permitir que se manche nuestra imagen con este tipo de actos, ante los que queremos manifestar de forma enérgica nuestra repulsa y condena".