Chuso Martínez, el allerano de 87 años que ganó 800.000 euros en el Gordo y "se quedó tan tranquilo", vuelve a probar suerte con la lotería del Niño. El hombre ha acudido esta mañana a la administración "Los Collaínos" de Moreda -donde compró los boletos agraciados en el sorteo de Navidad-, para comprar un décimo de cara al sorteo de mañana.

La historia de Chuso Martínez, recogida por LA NUEVA ESPAÑA, fue muy comentada en el concejo. Chuso es muy conocido en el concejo y es amigo del padre de Laura García, la lotera de "Los Collaínos". "Mi padre y él iban a Oviedo a los sorteos, a los dos les gustó siempre jugar a la lotería", rememoraba ella. El padre de Laura, propietaria de la administración de lotería Collainos de Moreda, falleció hace once años y Chuso, Jesús Martínez, tiene 87 años y está viudo desde hace tiempo.

Cuando el mismo día 22 Jesús Martínez apareció ya entrada la tarde por la administración de lotería, Laura García no se lo creía. "Me dijo que tenía tres décimos del Gordo y se quedó tan tranquilo, una tranquilidad que me hizo dudar", explicaba ayer la lotera. Al final no eran tres décimos sino dos, premiados cada uno de ellos con 400.000 euros.

"El que no tiene ilusión, no tiene nada", apuntó a este diario un día después del sorteo. Y, por eso, esta mañana ha vuelto a la carga con la Lotería del Niño: "No es fácil que toque otra vez, pero sin comprarlos es imposible", ha afirmado.

En busca de la suerte

No es el único que se ha dejado caer en los últimos días por la administración "Los Collaínos". De hecho, esta mañana hubo momentos en los que el despacho, en la calle Marqués de Quijano, tenía cola. Laura García es muy apreciada en el concejo, al igual que su familia. Sus padres regentaron durante años el hotel-restaurante "Collaínos". Su madre, Josefina Núñez, falleció solo dos días después del sorteo de Navidad. Un sorteo en el que la administración allerana repartió un total de 400 millones de euros.