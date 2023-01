Luces y sombras en la campaña navideña y de Reyes en el comercio de las Cuencas

La campaña de Navidad y Reyes para el comercio y la hostelería de las Cuencas se ha desarrollado de forma desigual. Las diferencias según territorios son claras. Mientras que en Langreo y San Martín del Rey Aurelio las ventas son similares a las del año pasado, "y había mejores expectativas", en el valle del Caudal se nota cierto incremento. La subida es notoria en Laviana, donde buena parte de las ventas se cuantifican con sus concursos de fidelización en esta época del año.

Langreo

El presidente de Acoivan (Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón), Marcelino Tamargo, apuntó que el volumen de ventas en las tiendas es "similar" al del año pasado, y que todavía queda para recuperar los niveles previos a la pandemia. La inflación, los precios de la energía influyen en el poder de gasto de los consumidores. También en los gastos de los comerciantes y hosteleros. "Es una de cal y una de arena. La campaña empezó bien, luego bajó, esta semana vuelve a intensificarse". En general, explica, "no se cubren las expectativas, porque se quería tener un crecimiento claro respecto al año anterior, y está siendo similar. Queríamos recuperarnos más, y no está siendo así". Se trata de una situación "generalizada, no es exclusiva de las Cuencas". Considera Tamargo que, con el aumento del coste de la vida, "se tiene cierto miedo a gastar. Se compra lo necesario, no más, por si acaso". Un ejemplo de que las expectativas no se cumplen es o que apunta Nuria Álvarez, propietaria de una tienda de ropa y complementos en Sama. "Llevo seis años con el negocio, y esta está siendo la peor campaña de Navidad", apunta. Peor que en pandemia, porque en 2020 las restricciones a los centros comerciales favorecieron a los pequeños comerciantes. Este ejercicio, desde el verano, con el aumento de los precios de la energía, las ventas "han caído en picado".

San Martín

Una visión similar a la de Tamargo muestra Ricardo González, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de San Martín del Rey Aurelio, Ecosam. "Estamos en una situación similar a la del año pasado" en cuanto a las ventas en los comercios, algo mejor pero "no para tirar voladores" en la hostelería. Pero las "expectativas de crecimiento" no se han cumplido. Los costes energéticos se han disparado, y "con un volumen de ventas similar", al final los beneficios de la principal campaña de ventas del año se reducen. Es necesario, apunta González, desarrollar campañas potentes, a nivel general, para potenciar el consumo en el pequeño comercio, "el que da vida" a las calles. A los consumidores, añade, les pasa igual que a los negocios: los costes han aumentado, y el dinero que se tiene para gastar se reduce, "se gasta lo necesario". "Estamos en la mejor época del año para las ventas, y esta es la situación. Febrero y marzo pueden ser duros", añadió el presidente de Ecosam, que apostilló que la situación en las Cuencas, donde se depende más del "dinero de las jubilaciones", es algo más complicada que en el resto de la región, si bien la tendencia general es "similar".

Laviana

Más optimismo en Laviana, donde la Asociación de Autónomos (Aulav) puede cuantificar el éxito de la campaña de Navidad en base a su campaña de fidelización, con cuatro sorteos de 1.000 euros cada uno, con vales para gastar en los establecimientos asociados. De los 6 años en los que se lleva realizando la experiencia, el pasado fue el mejor, pero este "va a superarlo claramente". "No esperábamos que fuera tan bien", subraya la presidenta de Aulav, Rocio Estepa. Un colectivo con 140 asociados -ni en las grandes ciudades de Asturias las asociaciones de autónomos llegan a estos números- que agradece "la fidelidad de los vecinos de Laviana. Los lavianeses compran y consumen en su concejo, es un hecho". También se atrae a vecinos de municipios cercanos, como Sobrescobio, Caso, Bimenes... "Creo que Laviana se está posicionando como centro se servicios de la zona, tenemos un sector muy unido y estamos intentado trabajar bien siempre. Estamos muy agradecidos a la gente por su fidelidad". Para participar en la campaña de Aulav, hay que llevar cumplimentado una cartilla, cada una con al menos seis compras o consumiciones en los establecimientos asociados. El cuarto sorteo se celebra esta noche. En la primera urna se depositaron 400 cartillas; en la segunda, 900; en el tercer sorteo, 1.400 y en este cuarto "ya tenemos llenas dos urnas, y pondremos una tercera".

Valle del Caudal

Cambiando de valle, ya en la zona del Caudal. La Unión de Comerciantes del Caudal, que preside Loli Olavarrieta, percibe una campaña ligeramente mejor que la anterior, "no para tirar voladores", pero "tampoco para ser pesimista, al contrario". La suerte que acompañó a Mieres y Moreda al inicio de la Navidad, con el premio del Gordo de la Lotería, se notó en la hostelería, en "las celebraciones". Luego, el gasto todavía no se ha reflejado en el comercio, pero "es muy posible que sea porque todavía se está en trámites para cobrar el dinero. Bienvenido sea si llega". "No son los reyes de antaño", rememora Olavarrieta, "porque ahora se divide más el gasto en regalos entre Navidad, con Papá Noel, y Reyes, pero sí que hay algo de aumento. Todo lo que se consume en el comercio y la hostelería local se queda aquí, es un gasto que beneficia a todos".