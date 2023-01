La inyección económica por el Gordo subirá el PIB en Mieres, afirman los economistas

Marco Antonio Gómez, profesor de Economía del IES Valle de Aller, cambió sobre la marcha el tema de su clase de Bachillerato el pasado 22 de diciembre. Se olvidó por una hora de “economía de la empresa” y ofreció un taller práctico de compra de oro en la red. ¿El motivo? Las familias de tres estudiantes habían ganado “un buen pellizco” del premio Gordo durante el sorteo de Lotería de Navidad. “Fue lo único en lo que me cambió la vida el premio, hasta ahora, porque tocar no me ha tocado nada”, bromea el docente.

Quizás en los próximos meses haya más cambios. Tanto Marco Antonio como el resto de economistas consultados por LA NUEVA ESPAÑA, afirman que la inyección económica del Gordo, vendido en buena parte en la comarca -más de 140 millones de euros-, puede aumentar temporalmente el Producto Interior Bruto (PIB) de Mieres. En este concejo, el Club de Atletismo dejó la suerte muy repartida. Para echar cuentas: 137 millones repartidos en papeletas, a razón de 80.000 euros por boleto. Estiman que el crecimiento del PIB mierense podría superar en 5 puntos al de Asturias. La clave para este fenómeno está, precisamente, en el reparto del premio. Explica algunas claves Heri Gutiérrez, colaborador de este diario y profesor de Economía en el IES David Vázquez de Pola de Laviana: “Entre las medidas que tiene en cuenta el PIB está el consumo de las familias. Es de esperar que ese consumo repercuta en comercio, servicios y hostelería de Mieres”, apunta. También la capacidad de ahorro de las unidades familiares: “Ese ahorro en bancos del municipio podrá transformarse en inversión que revierta en nuevas empresas para el concejo”. “Hay que estar contentos de que haya caído repartido. Desde el punto de vista de la economía, es mejor así que a un grupo reducido de personas”, explica Ramón Argüelles, exalcalde de Lena y economista. El premio, añade, “llega en el mejor momento posible”. “Démonos cuenta de que estamos en un momento en el que muchas familias se ven ahogadas por la inflación y que apenas pueden llegar a fin de mes. Todo lo que sea aliviar las economías familiares, bienvenido sea”. “Tenemos que estar todos muy contentos”, reitera. Un alivio no solo para los agraciados con el premio. “Habrá, con total seguridad, una subida en el consumo privado”, señala Marco Antonio Gómez. “Lo más seguro es que, en los próximos meses, las personas que han sido agraciadas con el premio de la Lotería se den algún caprichillo y que esto, posiblemente, repercuta en la economía local”, añade. Aunque, reconoce el experto, “también una buena parte de los premios se invertirá en tapar agujeros; como la hipoteca, créditos…". Con los agujeros ya tapados, será más fácil que aumente el consumo en servicios y comercio. Es difícil prever cómo se invertirá el premio. El pronóstico de Jacobo Blanco, sociólogo de la Universidad de Oviedo, es que el premio se repartirá aún más entre las familias: "Hay que tener en cuenta el perfil social de un municipio como Mieres. Hablamos de una zona con un alto índice de envejecimiento, en el que seguro que muchos padres ayudarán a sus hijos y muchos abuelos ayudarán a sus nietos". Hay pros y contras en la lectura sociológica que, matiza Blanco, "es muy general y sin suficiente fundamento para darla por segura; cada caso es un mundo". Si ocurre lo que prevé el sociólogo, el dinero "se acabará rápido, pero en muchas manos y en un consumo particular más elevado". Objetivamente, añade, "es mejor que el premio esté repartido que en manos de unos pocos". "Lo que afirman los estudios sociológicos sobre los premios de la Lotería es que, cuando una persona pasa de ser humilde a tener muchísimos recursos económicos (cifras por encima del millón de euros), esos recursos tienden a volatilizarse en muy poco tiempo. Suele irse en inversiones muy arriesgadas que casi nunca salen bien", concluye. Consejos de inversión Hay un consejo unánime de los economistas para los agraciados con el premio: "Nada de inversiones a lo loco, nada de meterse en bolsa". Ramón Argüelles llama la atención sobre la subida del Euribor: "Con el interés tan alto que tiene ahora mismo, lo más inteligente son fondos de inversión que no supongan ningún tipo de riesgo". Un buen ejemplo son los plazos fijos, actualmente con un interés alto. Marco Antonio Gómez coincide en que "actualmente, los bancos ofrecen productos muy buenos con renta fija. El mejor consejo que puedo dar, desde el punto de vista económico, es invertir en depósitos y otras operaciones que sean seguras". Volviendo a aquella clase del 22 de diciembre, en la que Marco Antonio Gómez explicó a los chavales del IES Valle de Aller cómo comprar oro: "Bueno, fue una lección rápida para que pudieran llevarla a casa. A día de hoy, hay muchos recursos para la compra de oro online". Tras el desencanto con las "criptomonedas", concluye el economista, "el oro sigue siendo un valor seguro".