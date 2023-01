Un caballo ha aparecido esta mañana en la ribera del río Caudal. Según han explicado vecinos de Mieres, "nos preocupa que pueda caer al cauce". Es por eso que ya han dado el aviso a las autoridades competentes, pero sin recibir respuesta por el momento: "Nadie viene a ayudarlo, nos angustia verlo en ese lugar".

Nadie sabe cómo pudo llegar hasta la zona el animal. Se encuentra justo debajo del puente que une el casco urbano con el acceso al valle de Cenera. "No se nos explica cómo ha llegado a la zona, pero ahora es necesario sacarlo".

Animales "cautivos"

La presencia de animales "cautivos" en la orilla del Caudal no es nueva. De hecho, allá por 2016, una corza tuvo en vilo a los vecinos. Vivió en la ribera durante cuatro meses. En aquel caso, no era posible una intervención segura para rescatarla. Llegó a perder dos crías, al no poder atenderlas correctamente. Finalmente, terminó por escapar de su "cautiverio" sin dejar rastro. Todo apuntó para este desenlace, según los conservacionistas, a que la época de celo la ha llevado de nuevo a su medio natural.