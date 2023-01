La última de Entrepeñas: Rosario González, sordomuda, resiste en una aldea que está a punto de sumarse a los 751 pueblos abandonados en las Cuencas

Con un puñado del dinero que ahorró en Bélgica, Rosario González se compró una televisión para la casa de su Entrepeñas (Aller) natal. Y así descubrió ella el flamenco que pudo: el de las batas de cola que se ajustaban al talle de Carmen Amaya, el de los ojos brillantes que Lola enmarcaba en "eyeliner". Sabe del poderío, aunque nunca lo escuchó. Rosario González nació en 1933. La segunda de cinco hermanos, cuatro eran sordomudos. Solo queda ella. Sobrevivió a la guerra, emigró a Bélgica, se casó y cuidó de sus hermanos todo lo que pudo. No deja que una vida silenciada la encoja. Lee muy bien los labios que le preguntan si le gustaría irse del pueblo. Dice que no con la cabeza, señala con los dos dedos al suelo, y articula dos palabras: "Quedo aquí".

Rosario González es la última vecina de esta localidad allerana, en la que residen otros dos hombres -el sobrino de Rosario, Manuel Fernández, junto a su padre (cuñado de la mujer)-. Tres vecinos en un pueblo en el que, hace tres décadas, había hasta risas de niños. El despoblamiento avanza imparable en la zona rural de las Cuencas: suman ya 751 pueblos abandonados, un 40 por ciento del total en Asturias. Mieres está a la cabeza de la lista, con 286 aldeas que se han quedado sin vecinos.

A Entrepeñas, en Aller, se llega de sopetón. Una pequeña aldea, al borde de la carretera de acceso al puerto de San Isidro. "Hola", saluda una Rosario González que parece cansada. Su vida no fue fácil, tampoco narrarla sin voz. Se ayuda de algunas palabras que articula, de las muchas fotos que llenan la casa de buenos recuerdos y de unas cajas cerca del sofá. "Quedo yo sola", dice.

Señala la foto en la que empieza la historia: "Papá y mamá". Una pareja guapísima, en blanco y negro. Sofía Suárez y Manuel González, que se enamoraron aunque eran primos. La familia siempre pensó que sus hijos fueron sordomudos por el parentesco, ningún médico se lo confirmó. A pesar de la época y de las dificultades, criaron a sus hijos para que la sordera no fuera un obstáculo. Lo consiguieron.

La pequeña de la familia era Ramona, la única que podía oír. Falleció hace muchos años, era la madre del sobrino de Rosario que vive en Entrepeñas. Manuel Fernández ayuda a la mujer en todo lo que puede. O en lo que le deja: "Es una mujer muy buena, pero cuando se cabrea tiene genio... ¿Eh?", bromea él. Ella lee sus labios y sonríe sin disimulo. Manolín, el hermano mediano, sufrió una grave meningitis que le incapacitó hasta su muerte. Y quedan los tres que aparecen en la foto que acaba de levantar Rosario de la encimera: ella, Maruja y Jesús. Los que estuvieron más unidos, porque vivieron juntos durante años. Rosario se separó de ellos solo en la juventud.

Como cuando fue a Bélgica a lavar los platos de un restaurante. Los gestos no dejan duda: bailó poco, trabajó mucho. Aprendió algo de francés: "Entrez, s'il vous plait" ("Entre, por favor"). Pero echaba de menos Entrepeñas, así que volvió a la casa familiar. Se casó con un allerano, pero no tuvieron hijos. "No llegaron". Extiende las manos abarcando el salón, diciendo que está solo. A la casa de Entrepeñas volvió tras quedarse viuda, para vivir con Maruja y Jesús. La primera falleció en 2005, el segundo hace unos años. Como respuesta a si los echa de menos, Rosario abraza fuerte su foto. Sola, pero no se irá.

Los datos

No quiere que Entrepeñas pase a engrosar la lista de núcleos que se quedan sin vecinos en las Cuencas. Unas cifras que, año a año, son más desmoralizadoras. En el último ejercicio, se sumaron siete localidades que perdieron todos sus habitantes: de 744 a 751 pueblos abandonados. Mieres es un concejo de "pueblos fantasma": hay 286, muchos en el valle de Turón. En San Martín del Rey Aurelio han perdido todos los vecinos 154 núcleos, en Langreo son 105. Laviana suma 66 localidades deshabitadas a la lista, junto a las 90 de Lena. En Aller hay 74 núcleos sin vecinos y Riosa tiene doce. Sobrescobio, Morcín y Caso suman nueve, seis y dos respectivamente.

"Pena", dice Rosario al comentarle estos datos. Y señala a la tele cuando le preguntan qué le gusta hacer por el día. Abre LA NUEVA ESPAÑA, por la página de la programación televisiva. "Tierra amarga", se lee sobre su índice. Una novela turca que le encanta. Tanto que, el otro día, se quedó dormida en el sillón de tan atenta que la seguía. A veces le puede el recuerdo y mira todas las fotos. Señala una de su hermano Jesús: "Guapo".

Guapo a rabiar, tiene un porte que recuerda a James Dean. Ríe Rosario al leer el comentario en los labios, y hace el gesto de "ven" con el índice. Saca una caja del hueco de la escalera. Bien cerrada, bien a salvo. Dentro, hay cientos de dibujos a mano alzada con la firma de Jesús. Iglesias, paisajes, retratos... A Rosario le tiembla un poco la mano, le brillan los ojos: "Él siempre pintaba".