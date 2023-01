Langreo ya cuenta con un evento solidario contra el cáncer. La asociación de vecinos Langreo Centro y 195metros (entidad encabezada por el atleta Héctor Moro) han presentado esta mañana la I Carrera / Marcha contra el Cáncer "Langreo Centro". Se pondrán a disposición de los participantes un total de 400 dorsales. "Esperamos una muy buena participación", destacó David García, presidente de la entidad vecinal.

Colaboración, por el momento, han tenido mucha. Más de sesenta empresas, de dentro y fuera de Asturias, han dado su apoyo. La principal colaboradora es Salsas Asturianas, en cuya sede se presentó la carrera: "Para nosotros, es un valor poder participar en este tipo de eventos solidarios", ha afirmado Verónica España, directora de proyectos de la empresa. También colabora la entidad "Por ti, por tod@s", que preside Noelia Casiano.

Desde el Ayuntamiento, el técnico municipal de Deportes, Juanjo Corujo, destacó que "es un placer para la Administración local colaborar en todo lo posible". Ponen a disposición de la organización medios para mejorar la logística u otros puntos de la organización que pudieran necesitar apoyo institucional.

Héctor Moro, que lleva recaudados 200.000 euros para IUOPA (Instituto Universitario de Oncología) destacó que "hay que poner en valor todo este tipo de iniciativas". "Tras tantas carreras y tantos eventos, me quedo con lo más grato de participar en estos saraos". Hizo un llamamiento para que "se vea el mundo de color de rosa" y no de los colores "que no son".