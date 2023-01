"El lobo fue, es y será un problema, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir con él; hay que acercar posturas, ni protegerlo a ultranza, ni exterminarlo"

Vicente Manuel Espina es el nuevo director del parque natural de Redes, que engloba los concejos de Caso y Sobrescobio. De 56 años y natural de Oviedo, reside desde hace unos 15 años en Ribera de Arriba, de donde era su padre. En este municipio fue concejal durante cuatro años, entre 2015 y 2019, con el Partido Socialista. Lleva 24 años trabajando para la administración regional.

–¿Cuál es su primera impresión con el parque de Redes?

–Me encantó, y eso que todavía no lo conozco en profundidad.

–¿Cómo acabó en este destino?

–Vengo del parque de Las Ubiñas-La Mesa. En el Principado hubo un concurso para este tipo de plazas, entonces buscaba seguir gestionando un parque: me gusta la cuestión medioambiental, y sobre todo, estar con la gente, con los paisanos. En todos los trabajos que voy teniendo en la administración, siempre tuve trato personal. En las oficinas comarcales, en Luarca, en Salas. También cuando fui inspector de calidad, en la industria agroalimentaria. Lo que me gusta es tratar con la gente. Para el inspeccionados no sería plato de buen gusto, pero al final con prácticamente todos ellos hice relación de amistad.

–En este trabajo conoció en profundidad el sector alimentario asturiano...

–Es una industria muy atomizada, pero es un sector con un potencial muy grande, que todavía está por explotar. Cuenta con gran profesionalidad, con productos de altísima calidad. Lo que vi en mis inspecciones fue profesionalidad y seriedad, ganas de hacer bien las cosas.

–Precisamente el parque de Redes cuenta con un producto con Denominación de Origen Protegida, el queso casín.

–Hay dos queserías funcionando, y es un producto excepcional. Ocurre como con el sector agroalimentario, tiene potencial para seguir creciendo.

–La ganadería es uno de los pilares económicos del parque. ¿Qué se puede hacer desde la dirección de Redes para ayudar?

–Lo primero de todo, facilitarles la vida. Esto es esencial. Sé de lo que hablo, yo tengo vaques. Vengo a servir, a ayudar, y para que esta zona siga siendo habitada por personas, hay que darles comodidades, pistas en condiciones, por ejemplo. A partir de ahí, llevo 24 años en la administración, voy coincidiendo con muchos gobiernos, y el actual creo que lo está haciendo bien, el mejor con el que he trabajado como funcionario.

–Sigue habiendo la impresión de que hay mucho papeleo, mucha restricción.

–Papeleo sí, restricción no. Y eso que esto ha cambiado, y hay una tendencia clara de acercar al funcionario al ciudadano. Alguna traba siempre hay, pero se están intentando agilizar trámites, esa es la tendencia.

–Volviendo a la ganadería, preocupa la cuestión del lobo. ¿Cómo se posiciona?

–Es pregunta obligada. El lobo fue un problema, es y será un problema. La problemática del lobo no se solucionará en la vida. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con él, es una especie que tiene tanto derecho a estar ahí como nosotros. Casi acabamos con el lobo en los años 60, casi la extinguimos. Somos 48 millones de españoles, los lobos son dos mil y pico. La guerra es desigual.

–¿Qué hay que hacer entonces, medidas preventivas?

–Habría que llegar a consensos, al acercamiento de ambas partes. Solución total nunca habrá, pero hay que acercarse. Las actitudes radicales perjudican al ganadero y al lobo. El lobo es un animal que ocasiona daños, y como toda especie tiende a la expansión. Cuando llega un momento que se desmadra la población, hay que actuar. No soy partidario de la protección a ultranza, de no tocar un lobo más, pero tampoco de exterminarlo. Y los ganaderos deben ser conscientes de que si desarrollan su actividad en una zona lobera, hay que tomar precauciones.

–Que son...

–Perros mastines, pastores eléctricos, intentar guardar las reses cuando se pueda. Si pones un negocio en un lugar conflictivo, hay que poner alarma, la solución ni es venerarlo, ni es exterminarlo.

–Asturias, León, Zamora, Galicia... los ganaderos piden tener un "plus" en las ayudas por la convivencia con el lobo.

–Ahí están los daños por los lobos. Y el lobo, ¿de quién es? De todos. Si tu perro ocasiona un daño, pagas. En este caso, el dueño del lobo, la administración, paga. Está claro que hay que indemnizarlos, y adecuadamente, y con rapidez. También te digo, he visto gente que ha cobrado hasta 40.000 euros al año en daños del lobo. Esa persona, ¿quiere que los haya o no? Ahí surge la picaresca. Por desgracia, siempre la hay, y pagan justos por pecadores, los ganaderos no tienen por qué pagar los platos rotos, pero tienen que tomar medidas. Pasarán 300 años, y seguiremos hablando de esta polémica.

–Más especies en expansión, ¿Cómo es la salud del oso en Redes?

–Se soltó en su día una osa, que este año es posible que ya tenga edad para aparearse. En Redes entran y salen ejemplares constantemente, hay una población fluctuante, machos de paso, jóvenes. La osa que se soltó estuvo en el hospital de animales aquí, y lo más posible es que se asiente aquí. El oso va a asentarse, el parque será colonizado.

–La otra cara de la moneda, el urogallo, que incluso con centro de cría y con programas europeos está en declive, si no es que ha desparecido por completo.

–Aquí los censos dicen que ya no hay. Puede que haya algún ejemplar, pero está en retroceso. Mi opinión personal, no soy un experto, parece que es una especie que tiende a la extinción por múltiples factores, se está intentando recuperar. Entre los especialistas hay quien es optimista, otros son pesimistas. Yo soy de estos últimos.

–El segundo pilar económico de Redes es el turismo. A veces se presenta a esta actividad como enfrentada a la ganadería, con las actividades tradicionales, pero en realidad tienen muchos puntos en común. ¿En qué puede ayudar desde el parque?

–Tienen todo en común, un sector se apoya en el otro. La gente que viene al turismo rural, a estas zonas, viene a ver paisajes, rutas, sí. Pero también actividad ganadera, cómo se anda a las vacas, cómo es ir a la yerba, cómo se hace el queso, conocer los trabajos tradicionales. El ganadero vende su carne, sus productos, que se ponen en los restaurantes, en los hoteles. No veo ningún tipo de antagonismo. Y creo que Redes tiene mucho potencial turístico por explotar.

–¿A qué se refiere?

–Se trata de una zona que es una preciosidad. Desde lo más conocido, como Brañagallones, a otros muchos rincones. El parque es una pasada. Mi primera impresión es además que todavía puede haber más servicios, más restaurantes, hospedajes. Y no soy un experto, pero hay cosas por explotar.

–En su reunión con los representantes del sector le pidieron más cuidado para las sendas.

–Que coinciden muchas con rutas ganaderas, se matan dos pájaros de un tiro. Se van a llevar a cabo mejoras, ya se ha venido haciendo limpieza de caminos, todos los años se intenta hacer. Pero estamos en Asturias, llega la primavera y todo se desborda. El mantenimiento de rutas y caminos es una lucha constante, y vamos a intensificarla.

–Su llegada coincide con las obras para la navegabilidad del embalse de Tanes, ¿en qué pueden influir en el parque?

–Es un acierto, al cien por cien. Es uno de los ejemplos del potencial por explotar. Moverá gente, que se quedará a dormir, a comer o a desayunar. Lo lógico hubiera sido que se hiciera antes.

–Redes es la "fuente" de Asturias, en breve va a ampliarse la potabilizadora de Cadasa.

–Ya me ha tocado algún trámite, se va a ampliar la instalación, dotarla de más capacidad, con el derribo de la antigua piscifactoría que hay junto a la potabilizadora, al pie de la presa de Rioseco. Es una obra necesaria, un bien para todos los asturianos.

–En el parque, como zona rural, se está intentando luchar contra la despoblación. ¿Qué puede hacerse?

–Hay que dar servicios a la gente. Si no los hay, los vecinos marchan. Para evitarlo, hay que facilitar la vida a las personas que están aquí, y las que quieran venir. La única manera de frenar la pérdida de población, es que haya servicios. La gente tiene tanto derecho a tener atención aquí, que en el centro de Oviedo. Se pagan impuestos, hay que facilitar internet, comunicaciones, carreteras en condiciones, que siga habiendo médico. Y si hay buenos servicios, con este entorno, habrá calidad de vida. Como director del parque no vengo a poner multas, vengo a intentar facilitar la vida, a los vecinos y sus actividades económicas. Sin gente no hay parque.