El PP critica "la cancelación" del proyecto de la piscina exterior de Vega de Arriba

El portavoz municipal del PP de Mieres, Fernando Hernández, ha censurado la "cancelación" del proyecto para la construcción de dos piscinas exteriores en Vega de Arriba. El concejal popular aseguró que "la subida de la luz no es excusa suficiente para cancelar el proyecto y el equipo de gobierno demuestra, otra vez, su falta de capacidad de ejecutar proyectos". Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, la iniciativa está "en riesgo", y aunque desde el gobierno local afirman que se llevará a cabo y Mieres contará con piscinas exteriores, lo más probable "es que no estén para este verano".

Para los populares, esto supone la cancelación de un proyecto para el que dicen "el dinero fue consignado dentro de los 13 millones de remanentes, por tanto, no le afecta la subida de la luz, el dinero ya esta reservado y en el banco para ello". Fernando Hernández agregó que "la excusa de la subida de la luz no tiene cabida para justificar el retraso del proyecto. La realidad es la incapacidad del Equipo Municipal de ejecutar proyectos, intentan tapar su incompetencia con excusas peregrinas".

En la misma línea, el portavoz del PP indicó que "el dinero de los remanentes municipales, la friolera de 13 millones de euros, se los han consumido el gobierno de Izquierda Unida en apenas dos años, ese es el problema de fondo". "Se lo han gastado derrochando y sin sentidos, pero cuando llegaron las vacas flacas, ya no había nada en la hucha, la falta de previsión y gestión es total", apunta. Sobre las nuevas piscinas, el edil señala que "dentro de estos 13 millones había 575.000€ reservados para la piscina, por tanto, ese dinero no se ve afectado por los posibles vaivenes de los cambios del precio de la luz, ya que se trata de un dinero destinado exclusivamente para ese proyecto, no pudiendo destinarse para otro fin o para gasto general, como pretenden hacernos creer el equipo de gobierno". "Mezclan el presupuesto del año 2023 con el dinero que esquilmaron a los mierenses durante años con unos impuestos altísimos", aseguró Hernández.

Incompetencia

El portavoz municipal de los populares se mostró crítico con la gestión de IU: "Durante los últimos 12 años se ha demostrado una y otra vez la ausencia de capacidad de Izquierda Unida para acometer proyectos: 5 años para hacer el parque de la Mayacina o casi 4 para reformar el puente de Siana, son dos de los muchos existentes". "Ahora, que se les echa el tiempo encima para poder llegar al verano de 2023 con piscina, buscan lo que sea para tapar su incompetencia", agregó.

“Pedimos al equipo de gobierno que no sigan mintiendo a los vecinos de Mieres, tomando por ingenuos a los mierenses y que digan la realidad de su falta de gestión. Si no son capaces de ejecutar los proyectos, que no realicen anuncios electoralistas con fines de engañar a los vecinos con promesas vacías y carentes de ninguna intención de realizarse", lamentó Fernández Hernández, que finalizó asegurando que "desde el Partido Popular sabemos que la piscina exterior de Vega de Arriba, que venimos reclamando desde hace tantos años, no es una prioridad para Izquierda Unida y sus intereses partidistas. Ya está bien que sigan poniendo excusas vacías, Mieres necesita una piscina exterior en condiciones ya".