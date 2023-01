Los vecinos amenazan con retomar los encierros si no mejora la sanidad en el Nalón: "Nos tienen abandonados"

Los vecinos de la comarca del Nalón dicen "basta" a los "recortes" en sanidad. La plataforma Vecinos de Llangréu por la sanidad pública convocó este miércoles una manifestación a la puerta del hospital de Riaño y avisa ya de que es solo el principio: "Si no hay respuesta de gerencia, retomaremos las movilizaciones fuertes. Valoramos ya encerrarnos, como hicimos hace un año", ha apuntado David García, portavoz de la entidad. La lista de reclamaciones es clara: más personal, más servicios y una mejor organización. "Actualmente, la lista de espera en algunos servicios supera el año y medio", ha denunciado García.

Pancartas en mano, los vecinos se han manifestado a las once de la mañana delante del hospital Valle del Nalón. Un centro que, según García, "está sufriendo por la falta de gestión y el desinterés de los políticos". Faltan, sobre todo, recursos humanos. "Hay bajas y vacantes que no se están cubriendo", ha apuntado. Los que lo pagan, ha añadido, son los pacientes: "Las listas de espera en algunos servicios son larguísimas. Hasta más de un año y medio; no se puede consentir que estemos así en la comarca", ha destacado.

Los servicios más afectados son, entre otros, neurología y digestivo. "Puedes estar meses y meses esperando por una prueba", ha destacado García. Servicios con falta de personal y otros, según el portavoz vecinal, con una "mala gestión". Es el caso de fisioterapia, antigua reivindicación de los vecinos de la comarca: "Lo que exigimos es que el servicio se centralice desde el hospital de Riaño, porque está descentralizado y esto genera problemas en la atención a los pacientes", ha reiterado David García. Especialmente, claman los vecinos, entre los de mayor edad: "Hablamos de vecinos de unas zonas con una media de edad alta y que, en muchos casos, tienen problemas para desplazarse".

Atención primaria

La cercanía es necesaria y para eso está la atención primaria. En este área, también hay reivindicación. Los vecinos exigen que, como ya ocurría antes de la pandemia, el centro de salud de Riaño esté abierto los sábados en horario de mañana. "Es un derecho de los vecinos y las vecinas que no tenemos por qué perder", ha destacado David García. El responsable vecinal ha tildado de "poco transparente" la gestión de la gerencia: "Desconocemos datos que son imprescindibles para nuestra reivindicación porque no se nos han proporcionado, a pesar de haberlos solicitado en múltiples ocasiones".

Un ejemplo es el número total de sanitarios que trabajan en la comarca y en el hospital. Muy especialmente, se interesan en el número de médicos y personal de enfermería, con el objetivo de conocer a la perfección la ratio. "Consideramos que es imposible que la sanidad funcione bien con trabajadores sobrecargados, es imprescindible mantener una ratio adecuada". En cuanto a los recursos materiales, también han exigido que no haya una única UVI-Móvil -y un único equipo- para toda la comarca en festivos y fines de semana: "Es totalmente contraproducente".

Los vecinos habían iniciado las movilizaciones hace ya más de un año. Entonces, las protestas se desconvocaron por un principio de acuerdo con la gerencia. "Creemos que no ha cumplido su parte y, por eso, volveremos a las movilizaciones fuertes", ha afirmado García. Por el momento, tienen previsto concentrarse cada semana y piensan en el encierro.