El centro de FP audiovisual de Langreo dejó este curso a 90 estudiantes en lista de espera por la alta demanda

El centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación. Imagen y Sonido (CIFP-CISLAN) de Langreo ha tenido este curso escolar un total de 90 personas en lista de espera para cursar estudios en el centro, lo que supone una proporción del 41 por ciento de la oferta de plazas en primer curso. Los ciclos con más lista de espera fueron Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos; Vídeo DJ y sonido; Iluminación, captación y tratamiento de la imagen; y Sonido para audiovisuales y espectáculos.

En total, el Cislan tiene este año 397 alumnos, lo que supone que se han cubierto un 96 por ciento de las plazas ofertadas. Ese cuatro por ciento no cubiertas no contradice la amplia lista de espera. "No hay disfunción", explica Maribel Lugilde, directora del centro, ya que "la lista de espera la generan ciertos ciclos formativos, no todos, y no todo el mundo que no puede entrar en los estudios que quiere se recoloca en otro ciclo". De todos modos, como apunta Lugilde, "los ciclos de grado medio y superior están completos". Lo que no se ha llenado es el curso de especialización en Audiodescripción y subtitulación en el que se pueden matricular exclusivamente titulados superiores en realización o producción. El Cislan imparte por primera vez ese curso de especialización, un máster si se traslada la nomenclatura al lenguaje universitario. En este primer año se ofertaron un total de 20 plazas de las que solo se cubrieron 10, de ahí ese 4 por ciento de plazas totales del centro sin cubrir. La razón no fue la falta de aspirantes sino que muchos de ellos, alrededor de la mitad no cumplían con ese requisito de tener la titulación superior. Esto ha llevado al centro a solicitar al Principado, aunque las competencias son del Ministerio de Educación, pero se ha dado un primer paso hablando con la administración regional, que para acceder a ese curso de especialización se pueda hacer con un título superior en cualquiera de las cinco familias profesionales que se imparten en el Cislan, no solo con dos de ellas, las de realización y producción, como ahora.

Todas las enseñanzas

En el curso 2022-2023 el CIFP de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo alcanzó el hito de ofrecer todas las enseñanzas incluidas en la familia profesional de Imagen y Sonido. Esas enseñanzas son de grado medio, en el caso de Vídeo, disc-jockey y sonido, y de grado superior: Iluminación, captación y tratamiento de imagen; Producción de audiovisuales y espectáculos; Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos; Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos; Sonido para audiovisuales y espectáculos. Además de la especialización en Audiodescripción y subtitulación.