La mala fortuna de un colectivo allerano que rechazó el número del Gordo porque era feo: "Lo tuve en la mano"

Manuel Oña ha refutado de la manera más cruel una de las máximas que se asocian a la buena suerte. Este allerano puede dar fe de que no basta con estar en el sitio adecuado en el momento justo. Y es que él estuvo en el mejor lugar y en el instante correcto para conseguir para su asociación el Gordo de la lotería de Navidad que finalmente repartió el Club Atletismo Mieres, con un premio conjunto de 137 millones de euros. La administración de lotería Los Collaínos, en Moreda, puso en sus manos unas cuantas decenas de series del agraciado 05490, pero Oña, en el último momento, lo desechó y lo cambió por el más "apuesto" 38377. Ni sospechaba las consecuencias de la decisión. Y vaya si las ha tenido.

"Lo tuve en la mano, pero se dieron un par de circunstancias que me hicieron cambiar de número", explica Oña, presidente y fundador del colectivo cultural y deportivo L’Orbayu. Su desventura se materializó el pasado 22 de diciembre, pero en realidad quedó sellada a finales de agosto. Su asociación nació en 2009 y cada Navidad adquiere un número de lotería que vende entre sus socios y allegados. La gestión la hace con la administración Los Collaínos, ya que valora "la profesionalidad y el buen trato" de Laura García y su hermana Irene, responsables de la entidad. En agosto cumplió con la tradición y acudió al establecimiento a reservar su número de lotería.

"Llamé y me acerqué hasta la administración para dejarlo todo arreglado y poder empezar a vender cuanto antes", recuerda Oña. El primer número que le ofrecieron fue el 05490. Lo recuerda perfectamente: "Era un poco bajo y las propias responsables del establecimiento me comentaron que era un poco feo". Aún así, le hubiera servido de no ser por otro inconveniente: "Siempre pido que el número no se pueda adquirir luego en la administración, en ventanilla o a través de máquina, ya que considero que es injusto para quienes hacen una donación a la entidad comprando las participaciones con el recargo de un euro". Ese gesto de cortesía le costó quedarse sin el Gordo. "Al final este número en concreto no estaba lo que se denomina como cerrado, así que me quedé con el segundo que me ofrecieron". Por desgracia, a la postre, lo que hizo fue quedarse sin nada.

"Es cierto que no era un número guapo. Pero, al final, el que compré era pobre", explica con humor Oña. Reconoce que lo ha pasado mal desde que el pasado 22 de diciembre el número que desechó saliera del bombo escupiendo millones. "Me alegro un montón por el Club Atletismo Mieres y por todos los que compraron participaciones, y lo digo de corazón, pero es inevitable pensar que podía haber hecho muy feliz a todos lo que me rodean", narra con total sinceridad el presidente de L’Orbayu. Según han ido pasando los días, se ha ido dando cuenta de la dimensión de lo sucedido, de lo cerca que ha estado de lograr cambiarle la vida a familiares, amigos y compañeros de trabajo: "Piensas en la enorme alegría que hubiéramos repartido entre nuestros seres queridos y te cuesta asimilarlo. Lo siento especialmente por mucha gente que nos compra lotería y que no tiene muchos recursos. Al final, tienes que pensar que ese júbilo lo disfrutan en el Club Atletismo Mieres y que, de ser al revés, tal vez serían ellos lo que estarían ahora dándole vueltas a la cabeza, sin sentido".

En el caso de Manuel Oña, lo que genera un inevitable sentimiento de desasosiego es que tuvo las series en su mano. Fue el primero en poder quedárselas y optó por no hacerlo. Aunque es inevitable cierto lamento, este allerano lo asume con deportividad. "Supongo que se puede decir que ha sido mala suerte. El error tal vez fue haber memorizado el número, algo que normalmente evitó, pero en este caso se me quedó grabado". La condición de número feo convirtió al 05490 en inolvidable para Manuel Oña, aunque en realidad ha sido el azar lo que le ha dado categoría de perdurable en la memoria.

Darle vueltas

Aunque no tenga sentido, en ocasiones reconoce que le invade "un sentimiento de culpabilidad por haber privado a tanta gente de mi entorno de tanto dinero", apunta Manuel Oña. Es consciente de que el azar es caprichoso y que, si aquella tarde de agosto, se hubiera quedado con el 05490, tal vez hubiera tocado el 38377 y estaría en una situación parecida. Opta por no darle más vueltas: "Lo mejor es no pensar en ello, aunque es más fácil decirlo que hacerlo". Y es que ha sido quien más de cerca ha sentido la onda expansiva que genera el Gordo de la Navidad. El año que viene lo volverá a intentar. "Hace cuatro años dimos una pedrea, así que la suerte parece que nos sobrevuela". A finales de verano acudirá, una vez más, a su administración de siempre, Los Collaínos. El cariño que siente por las dueñas de la administración no ha cambiado: "Son muy buena gente y grandes profesionales y, si por ellas fuera, hubieran repartido equitativamente entre todos sus clientes el premio, pero las cosas no funcionan así. Simplemente hay que felicitar a los premiados y alegrarse de que el dinero haya venido para las Cuencas".