El Arzobispo ensalza en Turón a su párroco, fallecido en un accidente: "Esta pérdida nos deja heridos"

La iglesia de Turón se llenó este domingo por segundo día consecutivo para recordar a su cura ausente, Enrique Álvarez Moro, fallecido el viernes en accidente de tráfico. Los feligreses rezaron el sábado en soledad por el muy querido y aún joven párroco, de 41 años. Este domingo contaron con la compañía de la más alta representación de la comunidad eclesiástica asturiana. El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, se desplazó a Turón para oficiar una misa por "Kike", diminutivo con el que cariñosamente se refirió al que para muchos no dejará nunca de ser don Enrique. Tenían una relación estrecha.

"He pensado que tenía que estar hoy aquí, con una comunidad que, de alguna manera, ha quedado huérfana. Quería darles un abrazo y estar con ellos, para que sientan la cercanía del obispo. Y es que Kike era una persona muy querida que, al mismo tiempo, supo querer a su gente", apuntó conmovido Sanz Montes poco antes de subirse al presbiterio. Una vez en él, se dirigió a los feligreses, por momentos, con la voz entrecortada: "Le doy vueltas, pero no se puede explicar lo que no tiene explicación. Hay un misterio que nos desborda y que no está en nuestras manos. Esta pérdida nos empobrece y nos deja heridos, pero sabemos que todos somos peregrinos de esa meta a la que él ya ha llegado. A nuestro modo de ver demasiado anticipadamente".

Como ya sucedió en el improvisado encuentro del sábado, ayer hubo muchas lágrimas en el templo de San Martín. La parroquia, a la que Álvarez Moro llegó en 2018, tardará en recuperarse del golpe. "Estamos todos conmovidos. Tenemos rutinas cada día y damos por descontado que las cosas son según marca la agenda, pero hay cosas que son imprevisibles", reconoció el Arzobispo.

Fallecimiento

El estado de ánimo en Turón está muy apagado desde que a primera hora de la tarde del viernes se conoció la trágica muerte de Enrique Álvarez, tras estrellarse con su coche en la Autovía Minera en el transcurso de un desplazamiento a Gijón para asistir al funeral de José Manuel Álvarez, Peque, párroco de Jove. Sanz Montes también estaba visiblemente afectado. "Kike valía mucho. Intelectualmente era un hombre muy preparado y se distinguía por su enorme calidad humana".

El Arzobispo regresará esta tarde a Turón para oficiar, a partir de las cuatro, el funeral por el párroco gijonés. "El cariño de Turón nos arropa. No es igual sufrir en solitario que abrazado por gente que te quiere y que comparte tu pesar". Anunció que durante las exequias contará anécdotas vividas con don Enrique. Ayer recordó su entrega durante la pandemia: "Recuerdo cómo se metió en las redes sociales para transmitir la palabra de Dios y la misa desde la distancia. Y, al mismo tiempo, preparaba la comida y la repartía entre toda aquella gente que no podía salir. Fue un cura que entregó su vida a lo religioso y también a lo más perentorio. Su partida nos duele mucho".