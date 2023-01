Lo que el pozo se llevó: las Cuencas serían un 44% más ricas si las minas siguieran abiertas, según un estudio

El “turullu” seguiría sonando, quizás el día de Santa Bárbara sería fiesta de guardar. Y, lo más importante, si los pozos no hubieran cerrado, las Cuencas mineras serían un 44 por ciento más ricas de lo que son ahora. Esta es la “utopía minera” que describe un estudio pionero, tras un profundo análisis económico, que acaba de publicarse en “The Extractive Industries and Society”. Lo firma Esteban Fernández Vázquez, catedrático del departamento de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo e investigador del Laboratorio de Análisis Económico Regional (REGIOlab).

El artículo científico se ha presentado bajo el título “Mine closures and local diversification: job diversity for coal-mining áreas in a post-coal economy”, que puede traducirse aproximadamente por “Cierres de minas y diversificación local: la diversificación laboral en zonas de minería del carbón en la economía post-minera”. Señala Fernández Vázquez que “el principal objetivo del estudio es el análisis de la diversificación en zonas que han perdido su principal fuente de generación de empleo”. Añade el economista que “existen pocas investigaciones en este sentido, ya que suelen realizarse a la inversa”. Es decir, estudiar qué ocurre en un territorio cuando aparece una nueva fuente de empleo, un buen ejemplo es la explotación de petróleo en Noruega.

Para analizar la diversificación a fondo y conocer el impacto real del cierre de las minas en la diversidad de empleos, Vázquez necesitaba crear unas Cuencas mineras alternativas. Unas comarcas del Caudal y el Nalón en las que las minas aún estuvieran funcionando a pleno rendimiento. Parece imposible, pero no lo es. “Una de las claves en la investigación ha sido el Método de Control Sintético”, señala Fernández Vázquez.

Esta técnica, MCS por sus siglas, fue implantada por los profesores Alberto Abadie y Javier Gardeazábal en el año 2003. Querían cifrar el impacto económico de la violencia de ETA en el País Vasco y Navarra. Tras generar un escenario económico paralelo, basándose en los datos de comunidades autónomas con similares características, concluyeron que las acciones de la banda terrorista habían supuesto un “tijeretazo” del 10 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) durante los años más difíciles.

“Para las Cuencas mineras, se han tomado como referencia los empleos, valor añadido y otros datos económicos entre 1978 y 1991, además de una comparativa con las principales ciudades de Asturias. Es decir, Oviedo, Gijón y Avilés”, señala el experto. La estimación del MCS, por tanto, no empieza con los cierres de las explotaciones. “Los resultados toman como referencia el inicio de los años noventa, fecha en la que comenzaron los recortes en las ayudas para la explotación de las minas”.

Los datos

Y los resultados son, cuanto menos, impactantes. Según esta investigación, esas cuencas mineras ficticias son un 44 por ciento más ricas que las comarcas en la actualidad. De hecho, sobre el papel, el valor añadido de los valles del Nalón y el Caudal se habría duplicado desde los años noventa. “En este punto hay que tener en cuenta que la investigación no incluye el incremento de los precios ni otros datos clave para establecer con exactitud cuál sería realmente el escenario económico en estos territorios”, matiza el experto. En cuanto al empleo, también habría casi el doble de oportunidades laborales si la actividad extractiva continuara. Aunque este dato, señala Fernández Vázquez, "no se ha incluido en el estudio porque no era el objetivo final de la investigación".

De vuelta a ese objetivo, el análisis de la diversificación, la investigación concluye que sí hay una mayor diversidad de empleos con el cierre de minas. Parece obvio, pero los datos son más exactos. Se miden con el Índice de Herfindahl e Hirschman, en una escala que va de 0 a 0,30. Cuanto más alto es el valor, menor es la diversificación de la zona. Sabido esto, en las Cuencas mineras, este índice alcanza actualmente un 0,15. En esas comarcas de Nalón y Caudal utópicas, con la minería a pleno rendimiento, estaría en torno a 0,23.

"Es el primer estudio que se realiza en esta zona de estas características", apunta Esteban Fernández Vázquez. Todo parece apuntar a que no será el último. Por el momento, junto a compañeros de otras regiones mineras, están trabajando en un proyecto relacionado con la pérdida poblacional que supuso el cierre de las explotaciones. Un adelanto, aunque aún sin cerrar: se estima que las cuencas mineras de Asturias y otros territorios españoles tendrían un 20 por ciento más de población si el "turullu" siguiera sonando.