Según los datos oficiales que acaba de facilitar el Gobierno de Asturias en su web, sobre contaminación atmosférica y calidad del aire (de acuerdo a la obligación establecida en la Directiva 2008/50/CE y el RD 102/2011), en el año 2022 se constató un aumento de los niveles de contaminación con respecto al año 2021 en gran parte de las estaciones que miden la calidad del aire en las Cuencas, como denuncia la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies.

El portavoz de los ecologistas, Fructuoso Pontigo, explicó que “en lo referente a las partículas más finas de menos de 2,5 micras, las PM2,5, la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar unos valores límite de 5 µg/m3 de media anual y un valor de alerta con una media diaria de 15 µg/m3”. Sin embargo, “todas las estaciones de las Cuencas que miden este contaminante superaron estos valores. Cabe destacar los valores registrados en la de Sama, que fueron de los peores de toda Asturias, con una media anual de 11,2 µg/m³. En esta estación se superaron durante 58 días los valores recomendados por la OMS”.

En el caso de las partículas de menos de 10 micras, las PM10, la OMS recomienda no superar unos valores límite de 15 µg/m3 de media anual y 45 µg/m3 de media diaria. “De las 8 estaciones que miden este contaminante en las Cuencas, 7 superaron los valores recomendados por la OMS. Solo la estación de Barredo, en Mieres, se mantuvo por debajo. Cabe destacar los datos registrados en los Jardines, en Mieres, por haber sido los peores de las Cuencas con una media anual de 30,8 µg/m³”.

En cuanto a la contaminación por azufre en forma SO2, la OMS recomienda no superar un valor límite diario de 40 µg/m³. “Los datos registrados en la estación de Barredo, en Mieres, para el SO2, fueron los peores de toda Asturias con una media anual de 11,2 µg/m³”, siguió detallando Pontigo.

Benceno

En el caso del benceno, la OMS recomienda no exponerse a ninguna concentración de este hidrocarburo. Es decir, no encuentra aceptable ningún nivel de concentración en el aire de esta sustancia, por debajo del cual no se prevean consecuencias adversas para la salud debido a que es altamente cancerígeno. “La estación de Sama, la única que lo mide en esta área, sigue presentado el tercer peor valor de toda Asturias con una media anual de 1 µg/m³, a pesar de hallarse alejada del foco de emisión de Ciaño, donde es preciso establecer una estación”.

En lo referente a la contaminación por óxidos de nitrógeno en forma NO2, la OMS advierte que no han de superarse los valores límite de 25 µg/m3, como límite diario, ni una media anual de 10 µg/m³. “La estación de Pumardongo, en Mieres, presenta los peores datos de las Cuencas para este contaminante, con una media anual de 21,2 µg/m³ y 93 días en los que se superó el valor recomendado por la OMS”.

“La evidencia científica no sugiere ningún umbral por debajo del cual no se prevean efectos adversos sobre la salud tras la exposición a la contaminación. Aun por debajo de los niveles de calidad de aire considerados como seguros por la legislación ambiental, las partículas se relacionan con efectos nocivos sobre la salud, por lo que la OMS recomienda reducir todo lo posible la exposición a las mismas, recomendación que en Asturias se incumple de forma significativa”, concluye el portavoz de los ecologistas.