Un instituto para enmarcar: cien alumnos y docentes del IES de Lena participan en una muestra pictórica

La máxima de que la pintura se aprende en los museos tiene muchos matices. El instituto Santa Cristina de Lena ha trazado una gruesa línea para integrar el arte en su programación académica. Alumnos y profesores han dado color a esta aspiración y el resultado se está plasmando en un sinfín de iniciativas. Una de ellas ya puede disfrutarse en la Casa de Cultura municipal, con la inauguración de una gran exposición colectiva de dibujos y pinturas realizadas por alumnos, profesores y antiguos docentes del centro. Al final, más de un centenar de estudiantes han querido participar en la muestra, que retrata el inquieto espíritu del centro

La «I Exposición Colectiva del IES Santa Cristina de Lena» plasma el vínculo que el centro mantiene desde hace ya bastante tiempo con las artes. Isabel Bouza, profesora de dibujo, explica que han participado profesores, antiguos docentes y alumnos de todos los cursos. «En concreto han aportado sus trabajos tres profesores y más de un centenar de estudiantes. Pensábamos que íbamos a tener menos obras, pero al final la participación ha sido superior a lo previsto».

La comunidad educativa está ilusionada con la iniciativa: «En el centro siempre ha habido bastante sensibilidad hacia todas disciplinas artísticas, tanto en el apartado musical como en el más plástico», destaca Bouza. Durante la pandemia los profesores percibieron que las actividades en común servían para que tanto el alumnado como las propias familias lograsen «relajarse y combatir el estrés». Sobre la ideas de mostrar los trabajos fuera del centro, Isabel Bouza defiende que «es positivo que en ocasiones salgamos de los espacios de confort».

Casi un tercio de los aproximadamente 350 alumnos del instituto participan en la exposición. La muestra recoge las diferentes sensibilidades y habilidades del alumnado. Iván Sánchez se ha centrado en trabajos relacionados con los «dibujos irresponsables», dicho de otra manera, con el muy popular manga y el mundo del anime japonés: «Es lo que mejor se me da dibujar, casi diría que es lo único que sé dibujar», apunta con modestia y sentido del humor. Este alumno de primero de bachillerato ha probado otras técnicas, «pero la mayoría lo tengo sin acabar». Compagina el trabajo con papel y lápiz con técnicas más modernas, usando las nuevas tecnologías y el ordenador: «Hay aplicaciones para el dibujo digital. Suelen llevar más tiempo que el trabajo a mano. Trabajar con el lápiz es más sencillo y más rápido. El ordenador te permite retocar mucho y al final le echas bastante tiempo».

África Ripoll es alumna de tercero de la ESO y también expone. En su caso, se decanta por el trabajo tradicional a mano, aunque sin renunciar al enfoque de su generación: « En ocasiones imito las obras de otras personas, pero básicamente intento hacer mis dibujos para dar forma mis propias ideas. Me gustan los paisajes y los retratos». Esta joven lenense recalca que «siempre me ha gustado imaginar cosas y luego dibujarlas, hasta que me di cuenta de que no se me daba mal del todo». Expone una obra en la que una chica parece mirar a través de sus heridas. La joven autora explica la esencia del cuadro: «Quería reflejar que hay que buscar la causa de los problemas para luego intentar arreglarlo».

También el profesorado ha querido colaborar con la exposición. Es el caso de docentes como Isabel Bouza, Mauro González y Ángel Vega. Este último es secretario del instituto. «Llevo varios años pintados y me he inspirado sobre todo en Grecia». Licenciado en Filología Clásica, su vena artística viaja desde el Egeo hasta el Cantábrico. «También me apasiona el costumbrismo asturiano y me gusta pintar paisajes, vacas y hórreos, por ejemplo». En su caso no está sorprendido por la entusiasta respuesta del alumnado ante la iniciativa del centro: «Pintar y dibujar es algo que suele tener buena acogida y es fácil lograr que se involucren».

Nuevo musical

La exposición del IES podrá visitarse en la Casa de Cultura de la Pola hasta finales de mes. El centro tiene programadas, además. otras iniciativas para ofrecer pronto a la sociedad. Están ya preparando el que será su cuarto musical. Cuentan para ello con la colaboración del dramaturgo asturiano Jorge Moreno. La actividad, que trata de unir a importantes profesionales de la región (actores, técnicos, dramaturgos…), está concebida para implicar a toda la comunidad educativa del IES Santa Cristina de Lena y contará con la colaboración, además de los estudiantes del centro, de padres, antiguos alumnos y profesores. Se incorporarán incluso alumnos de otros centros educativos.