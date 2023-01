Romero, el mierense que no perdió el tren y ayudó a rescatar y restaurar las locomotoras históricas de Asturias

Florentino Romero propulsó el legado ferroviario en Mieres cuando toda su rica herencia estaba a punto de descarrilar. Y es que el desmantelamiento de las vías sobre las que se expandió la industrialización local se abordó durante lustros sin miramientos a su valor patrimonial. El que fuera jefe del parque de transportes de Hunosa rescató valiosas locomotoras y otros bienes cuando casi nadie parecía tener interés por la centenaria vinculación de los valles mineros con el tren. Fallecido el año pasado, una placa le recordará a partir del sábado. Se colocará en la vieja estación del Vasco. Será a la una de la tarde.

Florentino Romero participó durante muchos años en el tertulia "Mieres del Camín", impulsada por otro enamorado del concejo, también ya desaparecido, el periodista Amadeo Gancedo. De aquel grupo de "locos ilustrados" ya solo quedan sus dos integrantes más jóvenes, José Ramón Viejo y Chema Castillo. Ellos han promovido el homenaje que el sábado se le tributará a Florentino Romero en Mieres. La ciudad que nadie como él conoció tan en detalle. "Fue una persona con un exquisito conocimiento del municipio y un apasionado del ferrocarril. Gracias a él podemos disfrutar de un legado notable, aún lamentando las importantes pérdidas que causó el desinterés existente durante muchos años", señala Viejo, fotógrafo al que Mieres debe no haberse quedado en buena parte ciega históricamente.

La elección de la estación del Vasco para la colocación de la placa no es casual. Además del componente simbólico del enclave, el viaje apeadero urbano guarda una anécdota que define el enorme conocimiento que Romero tuvo de Mieres. Viejo lo recuerda: "En una ocasión un grupo de estudiantes de topografía estaban haciendo una medición utilizando como referencia la placa geodésica ubicada en él". El apasionado ferroviario se acercó curioso al ver que alumnos y profesores debatían con un punto de desconcierto. "Se acercó tímidamente y les indicó que no se preocuparan si la medición no les salía exacta, pues había un error en la colocación de la placa", narra Viejo. A continuación, aquel jubilado que les había asaltado educadamente explicó a los estudiantes que la placa se cambió durante una reforma del inmueble y se puso unos 50 centímetros más abajo. "Las mediciones confirmaron lo que decía Romero y lo sucedido terminó dando forma a un artículo que se llegó a publicar en la principal revista topográfica del país", apunta Viejo.

Quienes conocieron a Florentino Romero destacan tanto su exhaustivo conocimiento de Mieres como su minuciosidad en el cuidado de los detalles. Estas dos virtudes las plasmó en diferentes cuadros: "Más allá del valor artísticos que puedan tener las obras, su importancia es documental, ya que abren una ventana al Mieres antiguo", explica José Ramón Viejo. Siete de estos cuadros se han expuso en la Biblioteca de la Casa de Cultura de Mieres coincidiendo con el homenaje que se tributará el sábado a Romero. Las pinturas son casi fotografías que reconstruyen el Mieres vertebrado por vías y trenes. También por huertas y edificaciones singulares: "Tenía una memoria prodigiosa y no se le escapaba un detalle", resulta Chema Castillo.

Museo del ferrocarril

La participación de Romero fue clave para la creación del Museo del Ferrocarril de Asturias, finalmente ubicado en Gijón pese al ahínco que puso Romero para que se instalara en Mieres. El director de la entidad, Javier Fernández, amigo personal de Romero, estará el sábado en Mieres. También el alcalde, Aníbal Vázquez, acudirá al descubrimiento de la placa en su recuerdo.