La no apertura de las pistas de la estación de Valgrande-Pajares hoy, tal como habían anunciado el Principado y la propia estación a última hora de la tarde de ayer, ha provocado hoy el malestar de muchos esquiadores. Las redes sociales y la web de la estación anunciaban a las nueve de la mañana que no se podían abrir las pistas debido a que durante la noche había llovido mucho y la carga de humedad en la nieve impedía trabajarla para adecuar las pistas. El problema es que los esquiadores a esa hora ya estaban en la estación. Muchos de ellos han mostrado su malestar en las redes sociales después de haber subido hasta el Branillín para nada. "Podíais haber avisado antes", se repite en los comentarios de las redes sociales. "Algunos hacemos 200 kilómetros", apunta otro de los usuarios. También se afirma a que con las previsiones meteorológicas en la mano, que anunciaban lluvia, lo más probable es que los espesores de nieve acumulados en los últimos días disminuyesen y no fuese posible abrir las pistas. "Estaba claro que iba a llover. Había que a ver esperado a hoy como San Isidro y según lo que llueva.... por lo menos no hacer venir a la gente para nada", comentaba otro usuario.

La lluvia impide abrir las pistas de esquí de Pajares A las nueve de la mañana apareció en las redes sociales de la estación el siguiente comunicado: Debido al agua caída en las últimas horas, hemos decidido posponer el inicio de temporada. Si bien el agua no ha mermado demasiado los espesores, la carga de humedad que tiene, hace imposible trabajarla y nos impide abrir en estas condiciones. Esperamos que de cara a mañana endurezca y poder por fin estrenar con todos vosotras esta temporada. Iremos informando según avance la jornada. Disculpad las molestas". A muchos les pareció que era demasiado tarde.