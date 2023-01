Lista de espera "cero": Aller contratará personal para eliminar la demora en Asistencia a Domicilio

"Siempre hemos apostado por los servicios sociales, y lo hemos venido demostrando a lo largo del mandato, y si hasta ahora no se han podido hacer determinadas contrataciones, era porque no podíamos legalmente". Son palabras de Juan Carlos Iglesias, Alcalde de Aller, poco antes de explica a este diario dos medidas que potenciarán el bienestar de muchos vecinos del concejo. "Vamos a dejar a cero tanto la lista de espera de Ayuda a Domicilio como la de la Teleasistencia", aseveró el regidor, para recordar que "sin haber aprobado los presupuestos, esto no era posible, y cuando determinados concejales, y me refiero al 'no adscrito de Vox', tenía la ocasión de apoyar medidas como esta, prefirió subirse a la escalera del Ayuntamiento para hacer la foto y no aprobar los presupuestos". Un reproche directamente lanzado a Juan Antonio del Peño, ex edil del PP, no adscrito en la actualidad, y representante de Vox en el concejo, que fue quien en su momento denunciaba la falta de trabajadores para los servicios sociales.

