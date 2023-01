"El retraso de la unión de Fuentes y San Isidro es culpa de la administración Barbón", clama Diego Canga

El candidato del PP de Asturias a la presidencia del Principado, Diego Canga, ha lamentado este sábado que la fusión de las estaciones de esquí de Fuentes de Invierno y de San Isidro no sea una realidad. Algo que achacó a la "falta de voluntad política del Gobierno Barbón, más preocupado en hacer propaganda que gestiones". Canga aseguró que la fusión "solo es cuestión de voluntad política".

El portavoz de los populares asturianos visitó la zona de Felechosa y Cuevas, en el alto Aller, junto a los miembros de la agrupación local de los populares. "Asturias avanza a la pata coja, y a mí me gustaría que avanzara con dos patas", apuntó Canga sobre el desarrollo turístico de la región, para agregar que "es una lástima que después de tantos años no esté funcionando todavía esta fusión de Fuentes de Invierno y San Isidro". No se quedó ahí, y también censuró que "en pleno siglo XXI, es incomprensible que dependamos todavía un generador de gasoil en Fuentes de Invierno". Por ello, Canga garantizó que si los populares llegan al Gobierno regional "somos gente seria y queremos aprovechar las oportunidades, y no desaprovecharlas como hace Barbón".

El portavoz popular señaló que el proyecto de fusión entre Fuentes y San Isidro "está muy maduro". "Solo hay que aplicar un plan que ya está hecho, y que no ha sido implementado", dijo, para agregar que "habrá que hacer un proyecto con la gente de León y aprovechar las oportunidades, porque estamos en una zona -el alto Aller-, en la que no abundan las oportunidades". "Las cifras que darían la unión de las dos estaciones son espectaculares, y sería un revulsivo para León y para Asturias", dijo Diego Canga, para reclamar al PSOE "menos palabrería y más resultados".

Carretera

El portavoz de los populares asturianos visitó la zona acompañado del presidente del PP de Aller, Juan Sutil, y parte de su grupo de trabajo. Sutil hizo referencia a "los problemas de falta de seguridad que palpamos para acceder al puerto de San Isidro", algo que dijo, es un sentir general en la población allerana. "Entendemos que es una carretera de montaña, pero estamos pasando del respeto al miedo", apuntó el también concejal en Aller, reclamando "un acceso más seguro" para las estaciones de esquí. "Hay que optimizar el paso y el uso de las quitanieves, concluir las viseras antialudes necesarias y que se garantice el tránsito de los vehículos", dijo Sutil, que indicó que la carretera del puerto no es solo un acceso para los complejos invernales: "Es una carretera de acceso todo el año, de uso ganadero y turístico, aunque ahora es verdad que los problemas son más importantes por los riesgos de los aludes y de la nieve".

El portavoz del PP reclamó soluciones para una carretera que hasta hace un par de días estuvo cerrada por causa de la nieve caída sobre el asfalto. En el recuerdo colectivo queda el accidente que el primero de enero de 2021 se llevaba por delante la vida de dos operarios que limpiaban con su quitanieves la vía de comunicación, y que fueron arrastrados por un alud.