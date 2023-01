Vivir con 5.000 euros al año, como 3.320 familias en las Cuencas, es "vivir en la indigencia"; alertan los economistas

Las cuentas, por mucho que se aprieten el cinturón, no salen. Las 3.320 familias de las Cuencas que viven con menos de 5.000 euros anuales, según los datos del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE (Instituto Nacional de Estadística), están "en la pobreza extrema"; afirman los economistas consultados por este diario. Aseguran que, a pesar de que estas unidades familiares puedan recibir ayudas para la vivienda, alimentos y suministros, es "a todas luces imposible" salir adelante con estos ingresos. Estiman que, con la inflación actual, son necesarios al menos 400 euros por persona solo para gastos personales. "Hay que reforzar las medidas sociales", coinciden.

Los datos del INE se refieren a "unidades de consumo". Esto es; personas, entidades u hogares con una renta media menor a 5.000 euros al año. Según la misma estadística, los hogares medios de las Cuencas están compuestos por dos personas. Con estos datos en la mano, cada miembro de la unidad familiar ingresaría 2.500 euros al año. O, lo que es lo mismo, 208 euros al mes.

"Es imposible", apunta Marco Antonio Gómez, profesor de Economía en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Valle de Aller. El economista asegura que "con doscientos euros; aún sin contar con la hipoteca o el alquiler, suministros y ayuda para comida, no se puede vivir actualmente". Hay que tener en cuenta, matiza, que la mayoría de los repartos de comida no incluyen alimentos básicos para conseguir una nutrición balanceada, por lo que sería preciso que esas personas también gastaran en la cesta de la compra. A lo que hay que sumar el transporte y algo de ocio. "No se puede cubrir con cincuenta euros a la semana que, más o menos, es lo que implicarían unos ingresos de 5.000 euros anuales". Esto, reitera, en el hipotético caso de que las familias tuvieran ya pagado todo lo básico.

El mínimo

¿Cuánto sería el mínimo, a juicio de los economistas, para vivir holgadamente? Partiendo de la misma premisa; con al hipoteca, los suministros y el grueso de la comida ya cubiertos, Marco Antonio Gómez considera que una persona adulta necesita unos 400 euros mensuales para gastos. "Esto incluiría transporte, algo de ropa y algo de ocio", señala. Por lo tanto, solo para los "extras", una unidad familiar de dos personas requeriría de 800 euros "limpios". Unos 9.600 euros anuales.

En este punto, no hay unanimidad entre los expertos. Heri Gutiérrez, , colaborador de este diario y profesor de Economía en el IES David Vázquez de Pola de Laviana, no se atreve a dar una cifra: "Considero que cada familia sabe lo que necesita para vivir holgadamente". En todo caso, si hay que establecer mínimos, prefiere apuntar al informe de la Unión Europea AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion). Se trata de un indicador que valora distintos medidores para establecer el umbral de la pobreza y, de este modo, cuantificar el número de personas y familias que se encuentran en riesgo de exclusión.

El último informe AROPE es de 2021 y se desglosa por Comunidades Autónomas. En Asturias, actualmente, más de un 5 por ciento de los hogares viven con carencias material y social severas. Atendiendo a este mismo documento, al que remite el profesor de Economía del IES David Vázquez, se considera que están al límite de la pobreza aquellas unidades familiares que ingresan menos de 9.532 euros al año. La pobreza extrema se establece en 6.355 euros al año. En este punto, matiza Heri Gutiérrez que los medidores "no siempre se ajustan a la realidad". Un ejemplo: una persona que solo haya trabajado durante tres meses en un año, podría no aparecer reflejada como desempleada en un estudio de ese ejercicio.

"Las medidas sociales tienen que ir encaminadas a luchar contra la pobreza, hay demasiadas personas pasándolo realmente mal. Tiene que ser un deber de los políticos, es lo primero que deberíamos exigir", apunta el profesor de Economía. En esto sí hay coincidencia entre todos los expertos consultados: "La desigualdad llama a la desigualdad, es un problema de todos", señalaron.

Las cifras dan poco sosiego. Con los porcentajes en la mano, el municipio con más familias con ingresos muy bajos es San Martín del Rey Aurelio. Un 8,80 por ciento de las unidades familiares subsisten con menos de 416 euros al mes. En Lena hay un total de 287 unidades familiares viviendo por debajo del umbral de la pobreza. En Aller son 442. Los municipios más rurales de las Cuencas tampoco se escapan a esta realidad. Si bien Morcín y Riosa rondan el cuatro por ciento de unidades familiares que ingresan menos de 5.000 euros al año, el porcentaje se incrementa en Caso y Sobrescobio: un 5,90 por ciento en el primero, un 6,20 por ciento en el segundo.