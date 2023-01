Mieres brilla en los concursos gastronómicos en Madrid: Mario Argüelles se cuela en la final de pinchos y Natalia Menéndez logra la segunda mejor croqueta de España

Si en las Cuencas, el firmamento gastronómico tiene su epicentro en Lena con la estrella Michelín de Xune Andrade y los solos Repsol del propio chef de "Monte" y de Jairo Rodríguez, Mieres no le anda ahora a la zaga. Y es que el cocinero Mario Argüelles, del restaurante "TC28", se ha colado en la final del concurso de pinchos y tapas del congreso gastronómico Madrid Fusión. Un certamen en la que la jefa de los fogones de la turonesa "Casa Chuchu", Natalia Menéndez, ha quedado subcampeona en el certamen de la mejor croqueta de jamón del país.

Argüelles, todo un maestro en lo que a micrococina se refiere, competirá este martes en la final para definir el mejor pincho de España. Más de una treintena de cocineros se batieron en la ronda semifinal, y solo seis, entre ellos el mierense, han logrado un billete para la fase definitiva. Con su "Buñuelo al pastor", Argüelles conquistó al jurado. "La verdad es que no esperaba pasar, y por eso estamos muy contentos", afirmaba el chef pocos minutos después de conocer el fallo del jurado. Y es que pese a su humildad, Argüelles ha demostrado ser todo un genio en los fogones. Con varios títulos de campeón local y regional de pinchos, también ha sido seleccionado hasta en tres ocasiones para la fase final del concurso nacional que se celebra cada año en Valladolid.

Tras cocinar por la mañana y conquistar al jurado, Argüelles se preparaba por la tarde para hacer la compra y elaborar más masas para la final. "Es una gran oportunidad y estamos muy satisfechos", resaltaba.

Pero los éxitos de la cocina mierense entre los mejores chefs de España no se quedaban ahí. Y es que Natalia Menéndez, cocinera de Casa Chuchu, en Turón, se quedaba con la miel en los labios en la final de la mejor croqueta de jamón del país. "Estoy muy contenta, pero podía haberlo estado más, porque solo por unas décimas, no he podido ganar", explicaba la chef, que se preparaba para una cena este mismo lunes. "La verdad es que ha sido muy ajustado y es una pena, hemos estado ahí, y el propio jurado ha dicho que cualquiera de las dos croquetas hubiese podido ganar, que han sido milésimas lo que nos han separado", señalaba. Finalmente, la balanza se decantaba en favor del chef Juan Monteagudo, del restaurante albaceteño "Ababol".