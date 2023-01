Reclaman un plan para restaurar los monumentos de Langreo, víctimas del "vandalismo y el abandono"

La formación "Es por Langreo" exige la restauración inmediata de los conjuntos escultóricos de Langreo "porque ya llueve sobre mojado". La nueva agrupación denuncia que están deterioradas la estatua de "La Carbonera" de Lorenzo Coullaut-Valera, la escultura "Marea Roja" de José Luis Sánchez, el mosaico de "Don Quijote y Sancho" de Zuco y el monumento a la "Mina y la Mar". En su opinión , estos "son ejemplos de la mala conservación de nuestro patrimonio". Por eso considera que en el gasto de 400.000 euros del remanente de tesorería "para poner guapo" el concejo, como anunció la alcaldesa, la socialista Carmen Arbesú, "debe incluirse la restauración de estos símbolos de nuestro municipio".

"Es por Langreo" "no comprende que se gasten 12.000 euros en la restauración del mosaico de Zuco en Sama y no se tengan en cuenta las recomendaciones del restaurador para que no se convierta en un charco cada vez que llueve con el consiguiente deterioro". También denuncian "la premura en recuperar una pelota (la de la estatua de David Villa en La Felguera) y que los demás monumentos se deterioren a causa del vandalismo, las inclemencias del tiempo y el abandono".

Visita

Ante esta situación piden a la alcaldesa "que haga un paréntesis en su campaña electoral y visite esos cuatro lugares que señalamos".