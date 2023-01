El Ayuntamiento anuncia que la piscina de Sotrondio volverá a abrir al público, pero no fija fecha

El Patronato Municipal de Deportes de San Martín del Rey Aurelio destinará 78.000 euros a la reparación de la piscina de Sotrondio, "de acuerdo a las necesidades de obra civil que se han detectado en una auditoría previa realizada que incluyen también la renovación de algunos equipamientos, así como la adecuación de espacios para nuevas actividades en seco", tal y como informó el concejal de Deportes, Honorino Montes, en la junta deportiva celebrada el pasado miércoles.

Según explicó, "vamos a proponer en la próxima Junta del Patronato la licitación de un contrato para acometer las actuaciones que son imprescindibles y necesarias llevar a cabo en la piscina, de acuerdo a la evaluación económica externa que se ha hecho sobre el estado de las instalaciones, así como otras nuevas".

De manera paralela, "continuaremos con la redacción de los pliegos técnicos y administrativos para la gestión y el mantenimiento de la piscina, los cuales esperamos tener listos para su licitación a corto plazo", informó Montes.

Sobre la tramitación para la reapertura de la piscina, "he sido muy claro desde el primer momento y no me he cansado de explicar la situación con transparencia ante la junta del Patronato, los medios de comunicación y en las redes sociales del Ayuntamiento", replicó en respuesta a las críticas de la oposición.

Contratiempos

"Los grupos políticos en la oposición conocen perfectamente los contratiempos que han surgido en torno a la reapertura de la piscina y las complejidades existentes, pese a lo cual seguimos trabajando y dando pasos para volver a echarla a andar", aseguró el concejal de Deportes. El Ayuntamiento ya trabaja en el programa de actividades de la piscina y del resto de instalaciones del complejo deportivo municipal de Sotrondio.