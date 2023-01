El modelo suizo, la nueva vía de la rampa de Pajares: proponen dar un uso turístico al trazado

La Plataforma para la Preservación del Puerto Ferroviario de Pajares inició hace ya varios años un viaje con un rumbo bien definido, salvar el viejo trazado que desde 1884 permite a los trenes superar la Cordillera para unir Asturias con la Meseta. A pocos meses de que la entrada en servicio de los túneles de la Variante deje sin servicio esta histórica vía, el colectivo reclama al Estado que mantenga operativo el trazado como elemento de apoyo ferroviario y, en especial, como elemento de atracción turístico. Plantean una actuación similar a que se ha desarrollado en Suiza con la denominada "Línea Panorámica de Gotardo".

"En Suiza, tras la apertura del túnel de base del Gotardo (57 km), supieron entender el valor del viejo trazado montañoso como infraestructura de aprovechamiento turístico. Ese es el camino que debemos seguir con Pajares", apunta Francisco Valle, presidente de la plataforma que busca salvar la rampa ferroviaria Asturias. El colectivo celebró ayer en Pola de Lena su primera asamblea tras constituirse oficialmente en asociación. "Como todo el mundo sabe llevamos varios años de actividad, pero por así decirlo sin formalizar nuestra constitución como plataforma, algo que al final hemos considerado necesario para poder respaldar nuestra interlocución con las administraciones y el sector empresarial".

Este activo grupo de amantes del ferrocarril, profesionales y asociaciones, que lidera Francisco Valle, ha estudiado con detenimiento el citado proyecto de Gotardo. La actuación desarrollada en Suiza es de gran calado. Desde Lugano y Bellinzona, el tren atraviesa el centro de Suiza por los Alpes, hasta llegar al norte. Durante el trayecto, los viajeros disponen de un servicio de comidas. "Hay incluso una conexión con un trayecto en barco por el lago Lucerna, destaca Valle.

Las alternativas

El aprovechamiento turístico de la rampa de Pajares es tan solo una de las alternativas que baraja la plataforma. "Por encima de todo está que no se puede perder una infraestructura que tiene un valor patrimonial e histórico enorme", subraya Valle. Este ingeniero industrial gijonés apunta que, junto al aprovechamiento turístico, la rampa de Pajares ofrece otras dos alternativas de uso viable para cuando el trazado sea desplazo por la Variante y la alta velocidad. "Debido a que se trata de una línea de gran dureza, por sus condiciones geográfica y climáticas, se trata de un trazado perfecto para la prueba de maquinaria y materiales". La plataforma ha mantenido contacto con diferentes empresas en este sentido. "Los profesionales lo ven viable". Las empresas, en principio, estarían dispuestas a asumir al menos parte del coste de mantenimiento de la rampa o el pago de una tasa por su utilización. Esta actividad, además, sería compatible con los usos turísticos y de naturaleza.

La tercera alternativa que baraja la sociedad civil es usar el trazado montañoso como un "bypass" alternativo a la Variante. "Los túneles son elementos muy delicados. Tienen ciertas limitaciones en lo que se refiere a circulación de mercancías peligrosas, pulverulentas o combustibles. Podría haber dificultades técnicas, por ejemplo, con algún compuesto del acero verde. Y hay otro intangible: el riesgo de inconexión", señalan los responsables de la asociación.

La Plataforma para la Preservación del Puerto Ferroviario de Pajares percibe que las administraciones públicas son cada vez más receptivas a mantener operativa la rampa. "En los últimos años ha cambiado la percepción", destacó Valle. Con todo, la secretaria de estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ha sostenido esta misma semana que la rampa está en "condiciones obsoletas" para seguir utilizándose en el ámbito de la circulación de mercancías y pasajeros. Para actualizarla, dijo, haría falta invertir alrededor de 1.200 millones de euros. "Aun así no sería competitiva", resaltó. No obstante, dejó la puerta abierta para que la rampa sea utilizada para otros fines. Es ahí donde los defensores de la infraestructura reclaman inversiones más modestas: "Hoy en día es inviable plantear una cifra de desembolso para el sostenimiento de la línea, ya que dependerá del uso. Con todo, la cifra de 1.200 millones para su reforma total me parece muy desproporcionada".