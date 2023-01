Homenaje al centenario "Tordín de Frieres" en Langreo: "Es un orgullo, siempre me he sentido muy querido"

"Estoy con mucha alegría porque esto supone volver a reencontrarme otra vez con el público, con los compañeros y con el cariño de la gente. Siempre me he sentido muy querido y estoy muy contento de estar aquí". En su butaca en el cine Felgueroso de Sama, poco antes de que empezara el homenaje que se le tributó, José Fernández García, "El Tordín de Frieres", no dejaba de estrechar manos y recibir felicitaciones. Todas esas muestras de afecto y admiración eran una demostración palpable del legado que ha hilvanado Fernández en sus cien años de vida, muchos de ellos encima del escenario.

Esta vez, el "Tordín" estaba abajo, en el patio de butacas. "Tenía muchas ganas de venir y tengo que decir que estos días estaba un poco nervioso por este acto. Es un orgullo que te rindan homenaje en casa", indicó Fernández, junto a su nieto Javier Mejuto. José Fernández García nació en la parroquia de Frieres, en Langreo, el 4 de octubre de 1922. Esa fue "la fecha oficial", indicó su nieto, porque realmente vino al mundo unos meses antes: "Nació en julio, en Santiago, pero el nacimiento no se registró hasta octubre". Con seis años acompañaba a su padre con unos mulos para transportar carbón. El mulo más pequeño, "El Tordo" y de ahí le quedó el apodo de "El Tordín de Frieres". Organizadores En la presentación del acto, el pasado jueves, Javier Mejuto mostró el agradecimiento de la familia a todos los participantes, al Ayuntamiento de Langreo y a la asociación "Mina la Trechora" por la organización, si bien ayer expuso cierto resquemor por que el hecho de que su abuelo no haya recibido en las últimas décadas un reconocimiento más perenne: "Siempre ha tenido la espina de que las autoridades no se hayan acordado de él para dejar su legado con su nombre en una calle o una plaza. O que le hubieran hecho Langreano de Honor o Hijo predilecto. No deja de ser alguien que hizo historia dentro del panorama musical asturiano, del folklore, y es como una deuda pendiente que ha quedado ahí". En la gala de este sábado cantaron para "El Tordín" Laudelino Hortal González, Avelino Fernández Corte, José García ("Che de Cabaños"), Graciano Fernández ("Cholín") y José María Montes ("Chema Fosagra"). También actuaron el Coro Santiaguín y la Coral "Maestro Lozano" de La Felguera, que dirige el propio Javier Mejuto. La gaita y el tambor corrieron a cargo de Daniel Valdés y Belarmino González. Además, se sumarán al homenaje exjugadores del Sporting de Gijón.