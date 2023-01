Los 130 millones del "Gordo" allanan la cuesta de enero en Mieres: crecen las ventas en comercios y hostelería

Enero es generalmente un mal mes para el sector comercial. Los gastos navideños provocan una caída en las ventas, que intentan aumentar con las rebajas, especialmente en el sector de la moda. La temida cuesta de enero, que las familias afrontan después de un diciembre en el que, tradicionalmente, los gastos se disparan, es este año en Mieres algo más llana. Aunque no saben definir con exactitud el motivo, comerciantes de diferentes sectores sospechan que el premio Gordo de la Lotería de Navidad, que dejaba más de 130 millones de euros gracias al Club Atletismo Mieres, tienen algo que ver. En las agencias de viajes, por poner un ejemplo, han notado un incremento de ventas de más de doble respecto a enero de otros años. También en el sector de la venta de muebles se ha notado un movimiento inusual para ser comienzos de año. Y el negocio hostelero ha crecido. En cuanto a la moda, el impacto no ha sido significativo, y en sectores como las reformas, esperan que el mercado comience a moverse en breve.

María González, agente de viajes en la oficina de Nautalia, en Mieres, explica que, en su caso, sí que ha notado un impacto en las ventas durante el presente enero. "Sí que es verdad que hemos tenido bastante más gente que otros años", asegura, para agregar que "aunque no sabemos si es gente a la que le ha tocado la lotería, hay más ventas". De hecho, se atreve a cuantificarlo de una forma aproximada: "Calculo que estaremos en torno al doble de viajes que el año pasado". Y en cuanto al destino, hay un rey claro. "Disney está triunfando mucho, no sé si por la Lotería o porque es un viaje que mucha gente tiene pendiente desde la pandemia", apunta Lidia Lombardía, compañera en la misma oficina.

También las tiendas de muebles han notado un incremento. Al menos en muebles Vallejo, donde sus responsables Carmen Gutiérrez y Luis Carlos Alba, señalan que "hemos notado que hay bastantes más clientes, para nosotros está siendo un enero especialmente bueno". Mientras trabajan en la tienda, explican que lo que más demanda tienen son los sofás, un elemento "que la gente quiere tener en las mejores condiciones". "Creemos que la lotería tiene algo que ver seguro", afirman.

No se ha notado, sin embargo, tanto impacto en el sector textil y de moda. Las dos asociaciones comerciales del concejo, la Unión de Comerciantes del Caudal y el colectivo "Ye Mieres", apuntan que "las ventas están siendo como años anteriores, y si hay un repunte, es muy poco significativo". Loli Olavarrieta y Roberto Ardura, presidentes, respectivamente, de ambas agrupaciones, señalan que "por el momento, en lo que llevamos de mes, la situación es más o menos la misma que otros años". Cierto es que el textil es un sector que aunque ahora esté en periodo de rebajas, suele sufrir en enero. En muchos hogares, Papá Noel o los Reyes Magos ya se han adelantado y han hecho las compras en diciembre. Y muchas de ellas son ropa. Donde Olavarrieta pone el foco es en la hostelería: "Creo que sí que ha habido un mejor enero para los hosteleros, por comidas, celebraciones... A la gente cuando le toca la lotería le gusta celebrarlo y quizá sea el sector en el que más se ha podido notar".

Donde no parece que el dinero del Gordo haya caído es en el sector de las reformas. Al menos en "Ideas" , una empresa mierense con más de tres décadas de historia. "Nosotros estamos igual que el año pasado o peor", confiesa Guillermo Martínez. "Seguimos trabajando, pero más con clientes de fuera", apunta, para agregar que "es verdad que, a lo mejor, cambiar una cocina o un baño conlleva un presupuesto mayor que otro tipo de compras que puedas hacer, pero la verdad es que no hemos notado el impacto de la lotería". Eso sí, también piensan que puede venir más tarde: "Quizá la gente espera a no hacer una obra ahora en pleno invierno".

Por el momento, el histórico Gordo de la Lotería que el pasado 22 de diciembre regaba Mieres de millones está contenido. Pero lo cierto es que en muchos hogares del concejo, la cuesta de enero está siendo un poco más llana.