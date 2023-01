Roberto García, candidato de IU en Langreo: "Quiero que la gente recupere la ilusión por vivir y trabajar aquí"

Roberto Marcos García Rodríguez nació en Candás hace 55 años. Fue ordenado sacerdote en 1992 y, tras pasar por diferentes destinos, llegó en 2000 a la parroquia de Ciaño, en Langreo. En 2013 colgó los hábitos. Está casado, tiene dos hijos (un niño y una niña de 5 y 6 años), trabaja en Correos y todos los domingos va a misa en La Felguera. Toda su vida ha estado vinculado al activismo social. Fue uno de los integrantes de la plataforma que reclamaba la construcción en Langreo de un hospital de parapléjicos. Ayer fue presentado como cabeza de lista de IU de Langreo para las elecciones municipales del próximo mes de mayo. No es militante de la formación, aunque sí simpatizante.

–¿Qué le llevó a dar el paso a la política?

–No hay una razón única pero lo primero es porque me lo propusieron desde IU un grupo de personas con las que colaboré cuando estaban en el gobierno y cuando pusimos en marcha la plataforma por el hospital de parapléjicos. Por otro lado, yo buscaba algún compromiso social para satisfacer mi necesidad de ayudar, de colaborar. La propuesta de IU me pareció interesante y venía de personas con las que estaba acostumbrado a trabajar y que en el pasado habían confiado en mí.

–¿Y ese compromiso social que buscaba tenía que ser en la política?

–No. El compromiso social puede ser desde diferentes ámbitos. En este caso es la política porque me lo propusieron. Si no llega a haber una propuesta no lo hubiese hecho. En mi vida siempre he buscado la transformación de la realidad, pero la política, hasta que me lo propusieron, no estaba entre mis opciones.

–Es cabeza de lista de IU pero ahora falta llegar a un acuerdo con Podemos para elaborar la candidatura de confluencia.

–La idea es que yo encabece la lista. Queda por firmar el acuerdo de confluencia con Podemos y seguir trabajando juntos. La propuesta de mi candidatura está encima de la mesa de Podemos, pero no es una cuestión sobre la que haya habido discusión.

–¿Se ve con ganas para ser alcalde de Langreo?

–Ganar unas elecciones no es una cuestión fácil y más cuando es tu primer año. Lo que sí es cierto es que cuento con un equipo de personas muy comprometidas y muy válidas, gente con una gran experiencia política. Puede ser un grupo atractivo para los votantes.

–Fue párroco de Ciaño, ¿por qué decidió dejar los hábitos?

–Eso pertenece al ámbito personal. En 2013 decidí dejarlo por decisión personal, pensé que no podía continuar.

–¿Sigue vinculado a la iglesia, pertenece a alguna organización católica como Cáritas?

–No, ahora no. Pero sigo acudiendo a misa todos los domingos.

–¿Cree que su pasado como cura le puede ayudar en su carrera política?

–Siempre he buscado puntos de encuentro, alianzas, diálogo y eso no tiene porque cambiar en la política. Cada vez se escuchan más voces que hablan sobre la crispación en la sociedad y la crisis social y económica se acentúan con esos enfrentamientos entre los políticos que vemos por televisión. Es necesario poner diálogo. Es lo que pretende Yolanda Díaz con su plataforma "Sumar". Todo lo que sea sumar es el camino a seguir. El hecho de haber trabajado con asociaciones y personas creo que me va a permitir recuperar contactos para transformar la realidad, para hacer que Langreo sea agradable, que los servicios lleguen a todos, a las zonas urbanas y rurales.

–Formó parte de la plataforma del hospital de parapléjicos. Lo que quedó es el Credine.

–El Credine en su momento fue una decepción. Nuestro proyecto de hospital era dinamizador para toda la cuenca del Nalón. Iba a generar muchos puestos de trabajo, iba a generar dinero en la comarca. No pudo ser y algunos aún no han explicado por qué renunciaron al proyecto. Con el Credine se intentó dar respuesta a aquella petición, pero se construyó un centro que a día de hoy sigue sin contenido. Eso sí, gracias a Dios que lo teníamos porque durante la pandemia hizo un gran servicio. Ahora hay que cumplir el objetivo con el que se creó, la atención a las personas, la formación y la investigación. No es una pretensión exclusiva de IU sino de la mayoría de la sociedad langreana, que demanda constantemente que se ponga en marcha lo que se comprometió.

–Nitrastur, Modesta, la térmica de Lada… La desindustrialización deja muchos terrenos en Langreo.

–Terrenos que tienen que revertir hacia los ciudadanos. Necesitamos espacios de esparcimiento, menos hormigón y más zonas verdes. Un ciclismo con calidad. Hemos perdido con gran dolor la asociación de piragüismo, vivimos de espaldas a un río que se puede aprovechar. Durante la pandemia vimos que hay pocos espacios para pasear y los paseos que hay no son accesibles en muchos casos para personas con discapacidad ni para que puedas llevar el carrito de un bebé. Hay que hacer una ciudad amable y cercana que nos permita vivir con comodidad. Hay que recuperar espacios públicos.

–En su presentación hablaba de la necesidad de mejorar la movilidad.

–Una chica me contaba que el otro día fue a coger el bus para ir a Gijón y no había plazas. No puede ser que un trabajador llegue tarde a su trabajo porque el bus que ha puesto Feve como alternativa durante las obras de la vía Gijón-Laviana no tenga plazas. Es un error de cálculo tremendo. Las comunicaciones son vitales para cualquier concejo. Hace años que se terminó lo de vivir y trabajar en el mismo sitio. Y no hablo solo de medios de transporte sino también de conectividad, de teletrabajar. Langreo puede ser una opción muy interesante. Está en el corazón de Asturias, al lado de las grandes ciudades, cerca de la playa, de la montaña, cerca de León. Tenemos todo y todo está cerca, es una ciudad muy tranquila para vivir pero nos faltan unas comunicaciones eficaces y eficientes. La gente está muy preocupada por las obras en las vías de Feve porque temen que la línea desaparezca.

–¿El soterramiento de esa vía a su paso por Langreo es uno de los grandes proyectos de futuro?

–No. Es algo que hacía falta hace mucho tiempo. Es necesario que se acabe de una vez y que se haga una urbanización correcta de esos terrenos, que se haga lo que se acordó en su día.

–Cultura, turismo, educación…

–Tenemos unos centros de formación profesional que son punteros y que hay que desarrollar. Tenemos una escuela de hostelería que es de lo mejor de Asturias y que podría crecer. A Langreo vienen estudiantes de fuera de Asturias pero es necesario un parque de vivienda de alquiler para esos jóvenes. Hay que apostar por la cultura. Langreo tiene una tradición enorme en actividades culturales y hay que apoyar a los jóvenes que están pujando fuerte en el mundo cultural. En turismo tenemos que defender nuestro patrimonio industrial y minero. No podemos olvidarnos de lo que somos. Ahí está el éxito del Museo de la Minería, en San Martín del Rey Aurelio. El Museo de la Siderurgia, en La Felguera, podría tener ese éxito. Lo hemos visto con el ecomuseo minero del Valle de Samuño, con ese trenecito que es una preciosidad.

–Resuma su proyecto.

–Es el proyecto de un talante, de una manera de entender las cosas. Luego nos sentaremos con la confluencia para plasmarlo en proyectos concretos pero queremos una ciudad amable, que las personas recuperen la ilusión por vivir y trabajar en nuestro concejo. El otro día escuché una frase que decía que Pedro Duro tuvo un sueño y nació Duro Felguera. Los langreanos tenemos un sueño y hay que concretarlo con la participación de todos. No va a venir ningún superhéroe a sacarnos de donde estamos.